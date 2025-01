Asus Zenfone 12 Ultra: svelata la data dell’annuncio

Asus ha svelato la data di lancio del suo prossimo smartphone top di gamma Zenfone 12 Ultra: ecco quello che sappiamo al momento.

Se state attendendo il prossimo smartphone top di gamma di Asus, vi informiamo che l’azienda taiwanese ha annunciato che il lancio avverrà il prossimo febbraio 2025.

Vediamo di scoprire qualche dettaglio in più.

Asus Zenfone 12 Ultra c’è la data di annuncio: arriverà a febbraio 2025

Per la precisione Asus presiederà un evento mediatico in data 6 febbraio 2025 alle ore 14.30 locali di Taiwan.

Il banner pubblicitario ufficiale, fatto trapelare tramite il canale X (Twitter) dell’azienda evidenzia che il prossimo telefono avrà capacità di registrazione video in 4K con il blocco della messa a fuoco su un specifico soggetto, anche in movimento.

Per l’azienda questo sarà un passo in avanti per garantire una migliore qualità fotografica e di registrazione video con i dispositivi mobili.

Secondo quanto fatto trapelare da passati rumors, il prossimo Asus Zenfone 12 Ultra utilizzerà parte dell’hardware già visto sull’attuale Asus Rog Phone 9 Pro.

Ci si aspetta quindi l’utilizzo del chipset Snapdragon 8 Elite, un display Amoled LTPO da 6.78 pollici di diagonale (probabilmente FHD+ con frequenza di aggiornamento molto elevata), e tanta memoria ram che potrebbe raggiungere i 16GB.

Ovviamente dato che Asus non ha ancora rilasciato il prodotto, non possiamo altro che aspettare future informazioni in merito e prendere quelle attuali con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via X (Twitter)

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard