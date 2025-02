Asus Zenfone 12 Ultra ufficiale: caratteristiche e prezzo

Ufficializzato il nuovo smartphone top di gamma Asus Zenfone 12 Ultra: ecco le sue principali caratteristiche e il prezzo di vendita in Europa.

In anticipo rispetto ai tempi previsti oggi Asus ha ufficializzato il nuovo Zenfone 12 Ultra che cercherà di contrastare gli altri smartphone android top di gamma già commercializzati in Europa.

Scopriamolo insieme.

Asus Zenfone 12 Ultra ufficiale: le principali caratteristiche da conoscere

Display e design

Lo smartphone si presenta con una scocca in allumino (22% riciclato per la tutela dell’ambiente) e rifinitura posteriore in vetro per dimensioni pari a 163.8 x 77 x 8.9 mm per 220 grammi di peso.

Ha la certificazione IP68 ed è disponibile nei colori Ebony Black, Sakura White, Sage Green.

Monta un display LTPO AMOLED da 6.78 pollici di diagonale, risoluzione nativa FHD+ 2400 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento adattiva fino a 144Hz, supporto HDR10, e una luminosità di picco (HDR) fino a 2500 nits.

Il display è protetto da Corning Gorilla Glass Victus 2.

Sotto il display troviamo lo scanner per le impronte digitali con tecnologia ottica e non ultrasonica.

Processore e memoria

A livello di chipset viene montato lo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, al quale vengono affiancati fino a 16GB di ram LPDDR5X e 512GB di memoria interna con tecnologia UFS 4.0.

Da ricordare che la memoria non è espandibile con microSD.

Multimedialità

Il comparto fotografico sulla scocca posteriore dell’Asus Zenfone 12 Ultra prevede tre fotocamere:

Principale Sony Lytia-700 da 50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, stabilizzazione a ibrido a 6 assi gimbal OIS

Teleobbiettivo da 32 MP, f/2.4, 65mm, 1/3.2″, 0.7µm, PDAF, OIS, zoom ottico 3x

Ultra grandangolare da 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/3.0″, 1.12µm

La camera anteriore utilizza un sensore da 32 MP, f/2.5, 22mm (grandangolo), 1/3.2″, 0.7µm.

Lo smartphone permette di registrare video in formato 8K a 24 fps con la camera principale e a 4K 60 fps con tutte le camere posteriori. Invece la camera selfie registra video solo in 1080p.

Lo Zenfone 12 Ultra è uno dei pochi smartphone top di gamma android a utilizzare ancora il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Per migliorare l’audio il telefono è dotato pure della tecnologia Dirac Virtuo for Headphones, che funziona sia con cuffie cablate che wireless.

Sono presenti pure gli altoparlanti stereo con tecnologia multi-magnete.

Connettività

A livello di connettività il nuovo top di gamma di Asus è piuttosto completo:

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 tripla banda

GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS

Bluetooth 5.4

Connettività 5G dual Sim + eSIM

Chipset NFC

Porta USB Type C

Batteria e sistema operativo

Lo smartphone viene alimentato da una batteria interna da 5500 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo a 65W.

Prevista pure la ricarica rapida wireless fino a 15W (standard Qi 1.3) e la ricarica wireless inversa fino a 10W.

Secondo il produttore asiatico lo smartphone impiega circa 39 minuti per ricaricare la batteria da zero a cento.

A livello di sistema operativo il telefono debutta direttamente con Android 15 con molte funzionalità dedicate all’intelligenza artificiale.

Sono sfruttate funzionalità Ai che sfrutta il cloud e quelle che si possono effettuare anche offline direttamente dallo smartphone.

Lo Zenfone 12 Ultra infatti è dotato di un modello Llama 3 8B sviluppato da Meta, che funziona sul dispositivo ed è utilizzato anche per riepiloghi di testo.

Tra le altre funzionalità troviamo AI Call Translator 2.0 (cloud e offline) che permette la traduzione vocale in tempo reale per l’app predefinita del telefono, ma anche per applicazioni di messaggistica di terze parti (se supportano le chiamate VoIP)

C’è anche l’app Recorder con la funzionalità AI Transcript 2.0 per l’identificazione multi-speaker, riepilogo e traduzione: l’utente può quindi chiedere di riassumere articoli e documenti.

Prezzo e disponibilità in Italia dell’Asus Zenfone 12 Ultra

Lo smartphone dovrebbe iniziare le vendite nei prossimi giorni nella sua versione da 16GB di ram e 512GB di memoria interna ad un prezzo di listino in Italia pari a 1199 euro.

Ma ci dovrebbe essere una promozione early bird fino al 26 febbraio che permette di risparmiare 200 euro al lancio, per un prezzo promo di 999 euro: https://amzn.to/4aNondm (In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei dai link pubblicati)

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard