Asus Zenfone 12 Ultra uno dei pochi TOP con jack audio da 3.5mm

L’Asus Zenfone 12 Ultra sarà uno dei pochi smartphone Android top di gamma che implementeranno il supporto al classico jack audio da 3.5mm.

Sappiamo che Asus presenterà il suo prossimo smartphone top di gamma, lo Zenfone 12 Ultra, il prossimo 6 febbraio 2025.

Non ci sono ancora dettagli specifichi sulle caratteristiche hardware, ma oggi un teaser ufficiale ha svelato la presenza del jack audio da 3.5mm.

Asus Zenfone 12 Ultra avrà il classico jack da 3.5mm per l’audio: il video pubblicitario

L’azienda taiwanese ha infatti svelato un video pubblicitario che fa intravedere il nuovo smartphone, e il fatto che un utente lo sta utilizzando collegando delle classiche cuffie da 3.5mm nel jack audio.

Asus Zenfone 12 Ultra uno dei pochi smartphone android top di gamma con il classico jack audio da 3.5mm pic.twitter.com/Ipn91QF6D7 — HWBrain (@hw_brain) January 31, 2025

Il video mostra pure la presenza di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come ad esempio la traduzione in tempo reale, e il fatto che lo smartphone avrà un classico forellino in alto al centro dedicata alla fotocamera anteriore.

Sfortunatamente queste sono tutte le informazioni ufficiose che siamo riusciti a ricavare da questo primo video pubblicitario.

Passati rumors comunque ci aiutano a capire cosa aspettarci dal prossimo Zenfone 12 Ultra.

Si prevede che lo smartphone utilizzerà il chipset Snapdragon 8 Elite di Qualcomm e un ampio display da 6.78 pollici di diagonale con tecnologia LTPO AMOLED, risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 185Hz.

Il telefono dovrebbe essere alimentato da una batteria interna da 5800 mAh, con supporto alla ricarica rapida via cavo a 65W.

Posteriormente sulla scocca certificata IP68, ci saranno tre fotocamere: primaria da 50 MP, teleobiettivo da 32 MP e ultra Grandangolare da 13 MP.

La fotocamera anteriore per selfie dovrebbe invece utilizzare un sensore da 32MP.

Considerato comunque che mancano pochi giorni all’evento di presentazione, vi preghiamo di prendere tutte queste notizie con il giusto distacco emotivo.

