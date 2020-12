Asus Zenfone 6 si aggiorna ad Android 11: si parte dall’Asia

L’aggiornamento ad Android 11 ha fatto capolino sugli Asus Zenfone 6: al momento si parte dall’Asia ma presto dovrebbe arrivare anche in Europa.

Dopo una beta iniziata ad agosto 2020, oggi a fine dicembre 2020 Asus ha finalmente iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android 11 per il suo Zenfone 6.

Va comunque specificato che l’aggiornamento al momento è in diffusione solamente in Asia, più nello specifico nel mercato locale di Taiwan.

Asus Zenfone 6 si aggiorna ad Android 11 in Asia: ecco i dettagli sul nuovo firmware

Le informazioni affermano che l’azienda asiatica ha iniziato a rilasciare il nuovo firmware seriale 18.0610.2011.107 tramite la classica modalità OTA (over the air).

L’aggiornamento introduce di fatto le novità già viste di base su Android 11, un rinnovamento dell’interfaccia personalizzata Asus Zen UI, il supporto dei gesti a tutto schermo nei launcher di terzi e altri cambiamenti minori.

Questo è il change-log ufficiale del firmware 18.0610.2011.107 con Android 11 per l’Asus Zenfone 6:

Aggiorna il sistema ad Android 11;

Esegui il backup dei dati prima di eseguire l’aggiornamento e se desideri tornare da Android 11 ad Android 10, puoi farlo utilizzando un pacchetto ufficiale, ma tutti i tuoi dati verranno eliminati;

Alcuni software di terze parti non sono ancora compatibili con Android 11;

Rimuovi l’ascolto privato, ZenUI Help con la modalità ad una mano;

La funzione power man è stata integrata nelle impostazioni della batteria. Rimuovere il motore di scansione Avast;

Il desktop rimuove opzioni come la classificazione intelligente, le icone di allineamento, le icone suits e altro ancora. Toccare lo spazio sullo schermo per diffondere l’icona dell’applicazione;

Importato il nuovo design dell’interfaccia ZenUI;

Regola l’interfaccia del pannello di configurazione rapida e supporta il controllo multimediale. Rimuovi le multi-finestra e aggiungi le opzioni di condivisione di prossimità (che sono state aggiunte manualmente);

L’impostazione Download e l’installazione automatica tramite Wi-Fi per gli aggiornamenti di sistema è attivata per impostazione predefinita;

Il supporto desktop di terze parti utilizza gesti a schermo intero.

Non sappiamo quando effettivamente gli Asus Zenfone 6 venduti in Italia inizieranno a ricevere l’aggiornamento in questione: potrebbero volerci ancora alcune settimane prima del rilascio in Europa.

