Asus Zenfone 7 e 7 Pro ufficiali in Italia: il prezzo di vendita

Ecco i prezzi ufficiali dei nuovi smartphone top di gamma Asus Zenfone 7 e 7 Pro in Italia nelle due versioni di memoria disponibili.

Qualche giorno fa vi avevamo segnalato che Asus aveva presentato i suoi nuovi dispositivi android dedicati alla fascia top del mercato con il modulo fotografico flip a 180 gradi.

Stiamo ovviamente parlando degli Zenfone 7 e della loro variante 7 Pro.

Asus Zenfone 7 e 7 Pro ufficiali in Italia: ecco il prezzo di vendita delle due varianti

Se non conoscente ancora questi due smartphone nel dettaglio, ecco le loro caratteristiche hardware principali.

Al momento del loro annuncio l’azienda asiatica non aveva ancora dichiarato la disponibilità e il prezzo di vendita di entrambi i telefoni in Europa/Italia.

Oggi tramite il sito e-commerce ufficiale di Asus abbiamo tale informazione.

Tutti e due gli smartphone al momento infatti sono disponibili all’acquisto a questi prezzi:

Zenfone 7 Pro da 8GB di ram e 256GB di memoria interna nei colori bianco e nero a 799 euro ;

nei colori bianco e nero a ; Zenfone 7 da 8GB di ram e 128GB di memoria interna sempre nei colori bianco e nero a 699 euro.

Da sottolineare che i prodotti dallo store online ufficiale di Asus verranno spediti solo dal 9 settembre 2020.

Inoltre a partire dalla seconda metà di settembre 2020 i due dispositivi saranno disponibili all’acquisto anche presso la grande distribuzione italiana come Unieuro e negli store fisici Asus Gold.

Come potete notare pure voi, il passaggio alla versione Pro costa 100 euro in più, e in cambio si ottiene lo Snapragon 865 Plus (rispetto a quello normale), 128GB di memoria interna aggiuntiva e la stabilizzazione OIS su due sensori fotografici.

Comunque è molto probabile che già a partire dalla metà di ottobre 2020 il prezzo con le prime offerte online possa già scendere di un centinaio di euro rispetto a quello ufficiale di listino.