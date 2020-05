Asus Zenfone 7 e Rog Phone 3 debutteranno a luglio 2020?

L’Asus Zenfone 7 e lo smartphone da Gaming Rog Phone 3 debutteranno sul mercato a partire da luglio 2020: ecco i dettagli conosciuti.

Due degli smartphone di punta del 2020 di Asus arriveranno sul mercato solamente ad Estate inoltrata, molto probabilmente a causa dei problemi derivanti dall’emergenza Covid 19.

Asus Zenfone 7 e Rog Phone 3 potrebbero debuttare nel mese di luglio 2020

Stiamo ovviamente parlando del prossimo top di gamma Asus Zenfone 7, successore dell’attuale Zenfone 6, e dello smartphone dedicato ai gamers l’Asus Rog Phone 3 successore dell’attuale Rog Phone 2.

Secondo un informatore Taiwanese facente parte del media Commercial Times, Asus probabilmente lancerà entrambi i prodotti nel mese di luglio 2020.

La data comunque non è precisa al 100%, considerato che l’informatore afferma che quest’ultima potrebbe essere anche anticipata.

Infatti il lancio sul mercato dovrebbe arrivare tra la fine del secondo trimestre e gli inizi del terzo trimestre 2020, quindi non ci sono certezze assolute su luglio 2020.

C’è da dire comunque che l’Asus Rog Phone 3 è stato di recente inserito nel database del sito di certificazione USA Wifi Alliance.

Questo indica senza ombra di dubbio che il Rog Phone 3 ormai si trova nella sua fase finale di test aziendale, e quindi non tarderà molto ad essere ufficializzato.

Per l’Asus Zenfone 7 le notizie sono invece più sporadiche, quindi il suo lancio potrebbe avvenire anche qualche settimana dopo lo smartphone per Gaming.

Secondo l’informatore l’azienda taiwanese è convinta che il Rog Phone 3 avrà un grosso successo, tanto che prevede un incremento di vendite pari al 30-50% rispetto al modello Rog Phone 2.

Staremo a vedere cosa bolle in pentola! Per adesso non c resta che pazientare l’arrivo di future e più dettagliate informazioni.

Fonte: Via