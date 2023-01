Asus Zenfone 8 e 8 Flip si aggiornano ad Android 13: le novità

Rinnovate le app Mobile Manager , Contatti, Telefono, Chiamata di emergenza, File Manager, Calcolatrice, Orologio, Galleria, Meteo, Registratore audio, Impostazioni, Trasferimento dati, Backup locale e così via.

Aggiunta l’opzione dello scanner di codici QR per la funzione di scelta rapida della schermata di blocco, la funzione Controllo da dispositivo bloccato nell’impostazione Sicurezza e schermata di blocco.

In base all’impostazione Benessere digitale, la combinazione di colori del sistema può essere impostata su commutazione automatica come opzione prima di coricarsi.

Modificata l’impostazione Numeri bloccati in Telefono per il comportamento delle scorte. Non riceverai chiamate o SMS da numeri bloccati.