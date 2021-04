Asus Zenfone 8 Mini: tagli memoria e potenza batteria svelata (rumors)

Ultimi rumors su tagli di memoria e potenza della batteria per il prossimo smartphone android “compatto” Asus Zenfone 8 Mini.

Per chi non lo sapesse ancora, in data 12 maggio 2021 Asus presenterà al grande pubblico tutti i dispositivi della gamma Zenfone 8.

Ci si aspetta che l’azienda asiatica presenti almeno 3 modelli: lo Zenfone 8 normale, quello Pro e infine la variante Mini.

Asus Zenfone 8 Mini svelati alcuni dettagli: memoria e batteria (rumors)

Oggi la versione 8 Mini è stata oggetto di alcune indiscrezioni che riguardano la memoria e la batteria.

Secondo quanto riportato dal sito Dealntech, lo Zenfone 8 Mini sarà disponibile sul mercato con ben 5 varianti di memoria:

6/8GB di ram con 128GB di memoria interna;

8/12/16GB di ram con 256GB di memoria interna.

La potenza della batteria sarebbe invece di 4000 mAh, non troppo grande considerato che il modello 8 Mini farà della compattezza uno dei suoi punti di forza.

Comunque la batteria supporterebbe una ricarica rapida via cavo da 30W, e dovrebbe basarsi sullo standard USB Power Delivery quindi compatibile con un buon numero di caricabatterie di terzi.

Infine recenti rumors affermano che lo smartphone monterà un pannello OLED da 5,92 pollici di diagonale.

Ovviamente dato che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale da parte di Asus, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via