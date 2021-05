Asus Zenfone 8 ufficiale: prezzo e caratteristiche hardware

Presentato ufficialmente il nuovo Asus Zenfone 8: è un top di gamma compatto; prezzo di vendita e altre caratteristiche hardware.

Asus cerca di attirare l’attenzione dei consumatori con due nuovi smartphone top di gamma.

Il primo è lo Zenfone 8 ovvero un top di gamma con design compatto, mentre il secondo l’8 Flip che mantiene la fotocamera rotante FLIP già vista nel suo predecessore Zenfone 7.

Qua descriviamo il modello compatto.

Asus Zenfone 8: dettagli sulle caratteristiche principali e prezzo di vendita

Display

Pannello Samsung E4 AMOLED da 5,9 pollici di diagonale, risoluzione FHD+ 2400 x 1080 (445ppi);

Rapporto schermo-scocca del 90,02% e formato 20:9;

Frequenza di aggiornamento di 120 Hz, tempo di risposta di 1 ms, frequenza di campionamento tattile di 240 Hz;

112% DCI-P3, 151,9% sRGB, media Delta E <1, rapporto di contrasto 1.000.000: 1;

800 nits di luminosità all’aperto;

1100 nits luminosità massima sotto la luce diretta del sole;

Protezione Corning® Gorilla® Glass Victus;

Protezione SGS Eye Care 6.5% e SGS Seamless Pro (120Hz);

Scanner per le impronte digitali posizionato sotto il display.

Dimensioni, colori e altre caratteristiche

148 x 68,5 x 8,9 mm per 169 grammi di peso;

certificazione IP68 per resistenza all’acqua e alla polvere;

Colori: nero ossidiana e argento orizzonte;

Motore a vibrazione lineare;

Sensore acceleratore, sensore bussola elettronica, sensore di prossimità, sensore di luce ambientale, sensore giroscopico;

Processore e memoria

Chipset Qualcomm Snapdragon 888 con p rocesso produttivo a 5 nm, Octa Core: 1x Kryo 680 Prime core (Cortex X1) a 2,84 GHz, 3 core Kryo 680 (Cortex A78) a 2,4 GHz e 4x Kryo 680 (Cortex A55) a 1,8 GHz;

rocesso produttivo a 5 nm, Octa Core: GPU Adreno 660

Memoria RAM con tecnologia LPDDR5 da 6-8-12-16GB, e memoria interna UFS 3.1 da 128-256GB.

Non è presente lo slot di espansione di memoria tramite microSD.

Multimedialità

Doppia fotocamera posteriore:

Sensore principale Sony IMX686 da 64 MP con OIS 1 / 1,7 ″, tecnologia Quad Bayer, dimensione pixel effettiva 0,8 µm / 1,6 µm, f / 1,8, campo visivo 78,3 ° (equivalente da 26,6 mm a 35 mm), PDAF OCL 2 × 1; Registrazione video fino a 8K (7680 × 4320) a 24 fps con EIS;

Sensore grandangolare Sony IMX363 da 12 MP Sensore da 1 / 2,55 “, dimensione pixel 1,4 µm, f / 2,2, FoV 113˚ (equivalente da 14,3 mm a 35 mm); Dual PDAF, correzione della distorsione in tempo reale, supporta lo scatto macro da 4 cm; Registrazione video fino a 4K (3840 × 2160) a 60 fps con EIS.



Altre caratteristiche e funzioni generali delle fotocamere posteriori.

Doppio flash LED

Funzionalità video HyperSteady: registrazione video 1080p a 30 o 60 fps; Video con rilevamento del movimento: registrazione video 4K a 60 fps; Time-lapse: registrazione video 4K; Rallentatore: video 4K a 120 fps / video 1080p a 240 fps / video 720p a 480 fps.



Fotocamera anteriore:

Sensore di immagine Sony IMX663 da 12 MP; Sensore da 1 / 2,93 “, FOV 76,5”, dimensione pixel effettiva di 1,22 µm, F2,45 (equivalente da 27,7 mm a 35 mm); Dual PDAF, registra fino a 4K / 30fps o FHD / 60fps.



Audio con due altoparlanti super lineari che sfruttano la tecnologia Dirac HD Sound (altoparlante superiore a 7 magneti, altoparlante a 3 magneti inferiore).

Processore audio Cirrus Logic CS35L45 Mono AMP.

Triplo microfono con tecnologia OZO Audio Zoom e riduzione del rumore.

Connettività

Modem Snapdragon X60 integrato con supporto alla connessione LTE 4G e 5G NSA, NA Dual SIM Dual Standby;

Jack audio da 3,5 mm con supporto alla tecnologia Qualcomm Aqstic WCD9385;

WiFi 6 Tri Band (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz);

Bluetooth 5.2;

Chipset NFC;

Supporto: GPS (L1 / L5), Glonass (L1), Galileo (E1 / E5a), QZSS (L1 / L5) e NavIC (L5)

Radio FM (ma non nella comunità Europea);

USB Type-C con supporto OTG.

Batteria

Unità da 4000mAh;

Ricarica rapida via cavo ad una potenza massima di 30 W (3,3 V-11 V / 3 A);

Tempo di ricarica da zero a cento in 1 ora e 20 minuti;

Caricabatteria da 33W fornito in confezione;

Supporto tecnologia Qualcomm Quick Charge 4.0 / USB PD 3.0 PPS.

Sistema operativo

Installato il sistema operativo Android 11 con interfaccia personalizzata ZenUI 8.

Prezzo e disponibilità in Italia dell’Asus Zenfone 8

L’Asus Zenfone 8 sarà lanciato in Italia a partire da 699 euro per la versione base 8-128GB, in offerta promozionale pre-ordine a 619 euro.