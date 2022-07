Asus Zenfone 9 ufficiale in Italia: prezzo e caratteristiche hardware

Ufficializzato anche in Italia il nuovo Asus Zenfone 9 lo smartphone android top di gamma compatto: prezzo e caratteristiche hardware principali.

Il successore dello Zenfone 8 è stato ufficializzato oggi da Asus: lo Zenfone 9 è uno dei dispositivi più compatti e potenti nel panorama android.

Infatti è lo smartphone android più piccolo che supporta il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, il più veloce nel mercato android.

Asus Zenfone 9 principali caratteristiche hardware e prezzo di vendita in Italia

Display e design

Il nuovo top di gamma compatto ha dimensioni pari a 146.5 x 68.1 x 9.1 mm per un peso complessivo di appena 169 grammi.

Ha una scocca posteriore in policarbonato lavorato con un materiale polimerico più resistente ai graffi rispetto alla plastica, mentre la parte anteriore è protetta da Gorilla Glass Victus.

La parte interna della scocca, il telaio, è fatta in alluminio.

Da sottolineare che lo smartphone è certificato IP68, quindi è resistente all’acqua e alla polvere in generale.

Come colori disponibili troviamo il blu, nero, rosso e il bianco.

Il display è un unità Samsung AMOLED da 5,9 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ 2400 x 1080 pixel.

Il pannello ha una frequenza di aggiornamento a 120Hz, frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz, una luminosità tipica di 800 nits e massima di 1100nits.

Il display ha una copertura del 112% DCI-P3 e 151,9% sRGB, e inoltre supporta l’attenuazione CC a bassi livelli di luminosità e una modalità sempre attiva, oltre che all’HDR10+.

Processore e memoria

Come già accennato l’Asus Zenfone 9 utilizza il nuovo chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 dissipato con un ampio sistema di dissipazione a vapore.

Il chipset viene affiancato da queste varianti di memoria:

8 GB di RAM LPDDR5 + 256 GB di memoria UFS 3.1

8 GB + 256 GB

16 GB + 256 GB

Da sottolineare che non è presente lo slot per le microSD, quindi la memoria interna non è espandibile.

Multimedialità

A livello di multimedialità il nuovo Zenfone 9 si presenta con solo due fotocamere posteriori:

Sensore Primario: Sony IMX766 da 50 MP, f/1.9, supportato dal sistema gimbal (stabilizzatore cardanico ibrido a 6 assi che è tre volte più efficace del normale OIS), e capace di effettuare zoom ottici 2X

Ultra grandangolare: 12MP Sony IMX363, f/2.2, angolo di visuale di 113 gradi, autofocus per scattare foto macro a 4cm di distanza, dotato di stabilizzazione elettronica dell’immagine EIS.

Lo smartphone è in grado di registrare video in formato 8K a 24 fps o in 4K a 60 fps con la fotocamera principale.

La camera anteriore dedicata ai selfie è un sensore Sony IMX663 da 12MP con autofocus, Dual PDAF che può registrare video in 4K a 30 fps.

Ottimo sembra essere il comparto audio con supporto agli altoparlanti stereo con l’ottimizzazione Dirac di Qualcomm.

L’altoparlante inferiore ha un design a 7 magneti (12×16 mm), mentre quello superiore è un altoparlante a 3 magneti (10×12 mm), ed ognuno di loro ha un amplificatore Qualcomm Aqstic (WSA8835).

Presente poi il classico jack da 3.5mm per le cuffie, e ottimizzazioni software/equalizzatori Dirac di Qualcomm.

Supporto poi all’audio wireless con codecs aptX HD e Adaptive, oltre a LDAC e AAC.

Connettività

A livello di connettività l’Asus Zenfone 9 presenta:

Doppio 5G

4G LTE

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2 Supporto audio BLE Supporto audio Snapdragon Adattivo AAC/LDAC/LHDC/aptX

NFC multifunzionale

Scanner per impronte digitali montato sulla scocca laterale (personalizzabile come pulsante per azioni rapide)

Porta USB Type C

Batteria e sistema operativo

Lo smartphone viene alimentato da una batteria interna da 4.300 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 30W (Carica batteria incluso nella scatola)

La ricarica via cavo può essere impostata anche a velocità più basse: 18W o 10W (abbassamento delle temperature e durata più elevata)

L’utente può impostare il livello massimo di ricarica al 90% o 80%.

Secondo il produttore con la ricarica massima impostata al 80%, la batteria dopo 500 cicli di ricarica perderà solo il 7% di efficienza invece del 15% se si ricarica sempre al 100%.

A livello di sistema operativo presente Android 12, con presente il software Game Genie per migliorare l’esperienza d’uso in gaming.

Prezzo e disponibilità Asus Zenfone 9 in Italia

L’Asus Zenfone 9 viene commercializzato in queste versioni a questi prezzi:

versione 8-128GB a 799 euro

variante 8-256GB a 849 euro

versione 16-256GB a 899 euro.

Da ricordare che fino al 17 agosto 2022 la versione 8-128GB viene proposta ad un prezzo early bird scontato di 70 euro, ovvero 729 euro.