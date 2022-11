Asus Zenfone e Rog Phone aggiornamento android 13: la roadmap ufficiale

Ecco quando gli smartphone Asus Zenfone e Rog Phone si aggiorneranno ad Android 13: la roadmap ufficiale con le date di riferimento.

Considerato che Google ha rilasciato la versione definitiva e stabile di android 13 per i suoi Pixel a fine agosto 2022, i produttori di smartphone terzi hanno iniziato a rilasciare da poco le loro roadmap ufficiali.

Asus Zenfone e Rog Phone: la prima roadmap ufficiale per l’aggiornamento ad Android 13

Oggi alla lista di questi produttori si aggiunge pure Asus con i suoi dispositivi della serie Zenfone e Rog Phone (gaming).

Sappiamo che Asus ha già iniziato una beta pubblica di Android 13 per i suoi Zenfone 9, e secondo la roadmap ufficiale quest’ultimo sarà l’unico dispositivo dell’azienda a ricevere l’aggiornamento stabile entro fine anno.

Tutti gli altri smartphone compatibili dovranno attendere il 2023, con date che arrivano fino al secondo trimestre del prossimo anno.

Vediamo di fare un riassunto della roadmap ufficiale con date e smartphone aggiornabili:

dicembre 2022 Asus ZenFone 9

gennaio 2023 Asus Zenfone 8 Asus Zenfone 8 Flip

primo trimestre 2023 Asus ROG Phone 6D Asus ROG Phone 6D Ultimate Asus ROG Phone 6 Asus ROG Phone 6 Pro

secondo trimestre 2023 Asus ROG Phone 5 Asus ROG Phone 5 Pro Asus ROG Phone 5 Ultimate Asus ROG Phone 5s Asus ROG Phone 5s Pro



Sfortunatamente Asus non ha ancora rilasciato ulteriore informazioni per tutti i dispositivi non elencati in questa lista, che sulla carta è la prima disponibile e non quella definitiva.

Bisognerà vedere se in futuro l’azienda di Taiwan aggiungerà o meno altri smartphone alla lista, per adesso ci sono solo questi.

Fonte: Via Twitter 1, Twitter 2