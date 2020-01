Buon 2020 di Vodafone: 2 giorni di Giga illimitati per tutti

Per festeggiare il nuovo anno (2020) Vodafone regala a tutti i propri clienti 2 giorni di navigazione con Giga illimitati: ecco come ed entro quanto attivare la promo.

E’ arrivato il 2020 e Vodafone non ha perso tempo per festeggiarlo insieme a tutti i suoi clienti che dispongono di una sim telefonica ancora attiva e con credito superiore allo zero.

Vodafone festeggia il 2020 con una nuova promo gratuita: 2 giorni di Giga illimitati per tutti

Infatti lo storico operatore rosso ha iniziato a segnalare tramite SMS ai propri clienti la possibilità di ottenere 2 giorni di navigazione internet gratuita con Giga illimitati alla massima velocità possibile.

Questo è il messaggio inviato “Vodafone ti augura un 2020 pieno di felicita’ e ti regala 2 giorni di Giga illimitati. Dimentica i Giga e goditi la vita. Attivali entro il 3/1 su voda.it/2020”.

Basterà cliccare sul link dedicato all’interno del SMS per ottenere 48 ore di navigazione gratuita dalla data di attivazione.

Se non avete ricevuto l’SMS potete verificare se sull’Applicazione MyVodafone nella sezione “offerte” sia presente la promo in questione.

Terminate le 48 ore dalla data di attivazione (completamente gratuita), la promo si disattiverà automaticamente senza nessun costo aggiuntivo.

Attenzione! Avete tempo fino al 3 gennaio 2020 per poter attivare la promozione in questione.

Va poi ovviamente ricordato che per navigazione illimitata si intendono quote massime nel rispetto del corretto utilizzo da parte di una persona media.

In conclusione non possiamo che fare un plauso a Vodafone per queste interessanti promozioni gratuite, che permettono agli utenti di usufruire di ottimi servizi senza pagare nulla.

Fonte: Via