Cerchia e cerca arriva sui Nothing Phone: gli smartphone coinvolti

La funzionalità cerchia e cerca di Google basata sull’intelligenza artificiale è arrivato sui Nothing Phone: ecco gli smartphone della serie che possono già utilizzarla.

Con il più recente aggiornamento software anche gli smartphone Nothing Phone hanno iniziato a supportare la funzionalità cerchia e cerca di Google.

Considerato che è una funzionalità basata sull’intelligenza artificiale facciamo chiarezza su quali smartphone è arrivata.

Nothing Phone implementa la funzionalità Cerchia e Cerca di Google: gli smartphone coinvolti

Se possedete un Nothing Phone (2), (2a) e (2a) Plus cercate l’opzione in Impostazioni > Funzioni speciali > Gesti > Modalità di navigazione > Cerchia e cerca.

Per utilizzare Cerchia e cerca, dovrete tenere premuto a lungo il pulsante Home (nel caso è abilitata la navigazione a 3 pulsanti) o tenere premuto a lungo la barra di navigazione se la navigazione è basata sui gesti.

Nel caso non riuscite ad abilitare la funzione Cerchia e Cerca, dovete verificare di aver installato la versione software Nothing OS 3.0 basata su Android 15 con il firmware seriale Pong-V3.0-241207-0124 per i Nothing Phone (2) e il firmware Pacman-V3.0-241210-2057 per il (2a).

Al momento per il modello (2a) Plus la versione Nothing OS 3.0 è ancora in fase di beta, e dovrebbe essere distribuita a tutti solo a partire da inizio 2025: quindi ci sarà ancora qualche settimana di attesa.

Se avete installato la versione software giusta ma Cerchia e Cerca non funziona ancora, vi consigliamo di riavviare lo smartphone.

Fonte: Notizia ufficiale

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard