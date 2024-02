Cerchia e Cerca dei Galaxy S24 e Pixel 8 sarà un esclusiva per molto tempo

La funzionalità con intelligenza artificiale Cerchia e Cerca vista sui Galaxy S24 e introdotta da Google sui Pixel 8 sarà un esclusiva di questi smartphone per molto tempo.

Tra le funzionalità con intelligenza artificiale della GALAXY AI sicuramente ha spiccato quella del Cerchia e Cerca: cerchiate un oggetto in una foto, l’AI lo riconoscerà e cercherà sul web più informazioni e dove acquistarlo.

Questa funzionalità nata in collaborazione con Google Lens oltre sui Galaxy S24 è disponibile anche sui Pixel 8.

Cerchia e Cerca sarà disponibile in esclusiva sui Galaxy S24 e Google Pixel 8 per un bel po’ di tempo

Sfortunatamente però nonostante la funzionalità sia stata creata in collaborazione con Google, Cerchia e Cerca non sarà disponibile sui altri dispositivi Android per almeno 6 mesi dal suo rilascio.

Secondo alcune indiscrezioni l’esclusiva rimarrà sui top di gamma di Samsung e Google almeno fino ad ottobre 2024.

Questo è il comunicato ufficiale rilasciato da un responsabile aziendale di Samsung Olanda:

Circle to Search may become available on Android devices from other brands from 5 October 2024, but there are no active developments underway for this.

Attenzione! Da come si può leggere dal commento ufficiale la data potrebbe essere ulteriormente posticipata, e quindi il rilascio per tutti gli altri smartphone o tablet Android compatibili potrebbe essere ritardato per un periodo maggiore.

Sulla carta ci sono buone possibilità che Cerchia e Cerca verrà rilasciata anche sui smartphone e tablet di altri produttori solo ad inizio 2025.

Non è certo la prima volta che Samsung ottiene un’esclusiva con Google grazie ad una partnership tra le due aziende: basti pensare al sistema operativo WearOS per smartwatch Galaxy Watch che hanno di fatto funzioni e aggiornamenti specifici solo per loro.

Questi accordi ovviamente non fanno bene all’ecosistema software Android, ma come sappiamo la ricerca e sviluppo ha costi da sostenere e questo lo si fa attraverso scelte di marketing per invogliare i consumatori ad acquistare certi prodotti con alcune esclusività rispetto ad altri.

