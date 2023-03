ChatGPT 4: Microsoft annuncia Copilot

Microsoft annuncia Copilot, l’Ai basata su ChatGPT 4, il futuro dei documenti di Office

Microsoft ha annunciato oggi Copilot, un nuovo assistente basato sull’intelligenza artificiale per le sue app e servizi Microsoft 365. Copilot, che si basa su GPT-4 di OpenAI, aiuta gli utenti a generare documenti, e-mail, presentazioni e molto altro ancora. Il nuovo assistente comparirà nella barra laterale come un chatbot accanto alle app Microsoft 365 e sarà integrato con Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams e altro ancora.

ChatGPT 4: come gestirà la creazione di documenti e presentazioni

Secondo Jared Spataro, capo di Microsoft 365, Copilot è un modo completamente nuovo di lavorare. Gli utenti di Microsoft 365 possono utilizzare Copilot per redigere documenti basati su altri file e creare presentazioni PowerPoint basate su documenti di Word. Inoltre, Copilot aiuta anche gli utenti a utilizzare funzionalità avanzate come le tabelle pivot in Excel.



Copilot può essere convocato in tutte le app Office di Microsoft e può anche essere utilizzato per prepararsi alle riunioni di Microsoft Teams, fornendo informazioni su progetti correlati, cambiamenti organizzativi e aggiornamenti sui colleghi. In Microsoft Teams, la funzione Copilot può anche trascrivere le riunioni e riepilogare i thread di posta elettronica in Outlook, consentendo agli utenti di dedicare meno tempo all’eliminazione delle e-mail e alla risposta.

Spataro ha affermato che Copilot non sarà sempre corretto, ma ha aggiunto che anche quando il chatbot è in errore, può comunque fornire un vantaggio all’utente. Il sistema Microsoft 365 Copilot si basa su un sistema che combina app Microsoft 365 come Word, Excel e PowerPoint con Microsoft Graph di dati e intelligence e GPT-4.

Microsoft ha in programma di lanciare una funzionalità di Business Chat che funziona su tutti i dati e le app di Microsoft 365 e utilizza Microsoft Graph per riunire documenti, presentazioni, e-mail, note e contatti in un’unica interfaccia di chat in Microsoft Teams che può generare riepiloghi, panoramiche di pianificazione e altro ancora.

Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha presentato questo nuovo AI Copilot durante uno speciale evento sulla produttività dell’IA. Copilot sembra essere un passo importante nella trasformazione digitale dell’azienda, offrendo agli utenti di Microsoft 365 nuove possibilità di lavorare in modo più efficiente e produttivo.