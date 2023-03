ChatGPT: come utilizzarlo con Android

ChatGPT è uno dei chatbot più avanzati al mondo, creato da OpenAI per sfruttare al massimo le potenzialità dell’intelligenza artificiale nel campo della conversazione.

Con l’app di automazione Tasker, possiamo ora godere di questa tecnologia anche su Android.

ChatGPT su Android

L’installazione e la configurazione di Chat-GPT su Tasker richiedono alcune semplici operazioni preliminari, come la registrazione di un account e la generazione di un set di chiavi API.

Se sei interessato ad utilizzare Chat-GPT su Android tramite Tasker, ecco una guida dettagliata per aiutarti ad iniziare:

Installa Tasker: Tasker è disponibile sul Google Play Store. Installa l’app e aprila. Importa i profili ChatGPT: per importare i profili ChatGPT, accedi al browser del tuo smartphone e visita il sito di TaskerNet. Qui potrai trovare una serie di profili creati dagli utenti per Tasker. Cerca “ChatGPT” nella barra di ricerca e seleziona il profilo appropriato. Quindi, clicca su “Install” per importarlo in Tasker. Crea un account ChatGPT: per poter utilizzare Chat-GPT, dovrai creare un account su https://beta.openai.com/signup/. Dopo aver creato un account, dovrai generare un set di chiavi API. Accedi alla sezione “API Keys” e crea una nuova chiave. Configura Tasker: torna a Tasker e accedi alla scheda “Profiles”. Qui dovresti vedere il profilo ChatGPT che hai importato in precedenza. Tocca e tieni premuto il profilo per accedere alle impostazioni. Inserisci la tua chiave API Chat-GPT nell’apposito campo. Aggiungi un widget alla schermata home: per accedere rapidamente a ChatGPT, aggiungi un widget alla tua schermata home. Tocca e tieni premuto uno spazio vuoto sulla schermata home, quindi seleziona “Widget”. Cerca “Tasker” tra i widget disponibili e seleziona “Task Shortcut”. Quindi seleziona il profilo ChatGPT come attività. Utilizza ChatGPT: una volta completata la configurazione, puoi accedere rapidamente a Chat-GPT dalla tua schermata home tramite il widget Tasker. Puoi avviare una nuova conversazione, continuare una conversazione esistente, impostare la personalità dell’assistente AI o utilizzare la funzione di riassunto delle notifiche WhatsApp. Puoi anche scegliere di utilizzare la modalità di conversazione vocale, anche se questa richiede una configurazione più complessa.

Utilizzare Chat-GPT su Android tramite Tasker è un’ottima opzione per sperimentare l’intelligenza artificiale e la tecnologia dei chatbot in un contesto mobile. Con questa guida, potrai configurare rapidamente Tasker e iniziare ad utilizzare Chat-GPT in pochi minuti.