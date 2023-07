ChatGPT per Android arriva la prossima settimana: ecco dove iscriversi

ChatGPT per Android inizierà ad essere disponibile a partire dalla prossima settimana: sono già iniziate le pre-registrazioni per provare in anteprima l’app.

Nel mese di maggio di quest’anno OpenAI ha lanciato la versione Apple iOS di ChatGPT, promettendo anche l’arrivo della versione dedicata al sistema operativo Android.

Sembra che i tempi di attesa siano ormai al termine.

ChatGPT arriva su Android: ecco come fare per tentare di provarla fin da subito

Se siete interessanti a provare l’intelligenza artificiale sul vostro smartphone Android, potete richiedere la pre-registrazione all’applicazione ChatGPT direttamente dal Google Play Store.

L’app sarà gratuita e sincronizzerà la cronologia degli utenti su tutti i dispositivi, ma sfortunatamente non è ancora chiaro quali saranno i mercati che la riceveranno per primi.

In sostanza va effettuata la pre-registrazione ed aspettare che l’applicazione sia attivata nativamente anche in Italia, e questo lo vedremo solo a partire dalla prossima settimana o nelle settimane successive.

La software house Open AI afferma che l’app autonoma ChatGPT includerà tutte le funzionalità quali risposte immediate, consigli su misura, creazioni su ispirazione creativa (immagini), input professionali e opportunità di apprendimento per gli utenti.

Va inoltre sottolineato che l’applicazione dedicata per Android potrebbe essere differente rispetto a quella dedicata ad Apple iOS, dato che quest’ultima offriva l’integrazione con Siri e con le scorciatoie rapide.

Fonte: Via Twitter

