ChatGPT su Apple Watch con WatchGPT

ChatGPT, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale di OpenAI, continua ad estendere la sua portata, arrivando ora sui dispositivi indossabili con l’app WearGPT gratuita per smartwatch Wear OS 3 e Wear OS 2.

Con WearGPT, gli utenti possono accedere al modello avanzato di linguaggio AI di ChatGPT direttamente dal display del loro orologio e utilizzare anche i comandi vocali per porre le domande e ascoltare le risposte.

ChatGPT su Apple Watch

Inoltre, l’app può anche risolvere espressioni matematiche e generare contenuti brevi e soggettivi per le e-mail. Gli utenti possono anche configurare l’app in base alle loro preferenze per accedere ai contenuti desiderati. A differenza dell’app WatchGPT per Apple Watch, che è a pagamento, WearGPT è gratuita e può essere scaricata dal Play Store.

Con l’aggiunta di WearGPT, l’intelligenza artificiale di OpenAI si sta dimostrando sempre più utile e versatile per una vasta gamma di utenti e dispositivi. La recente introduzione della funzione di input vocale su WearGPT e WatchGPT consente agli utenti di interagire con ChatGPT in modo ancora più naturale e intuitivo.

Con il continuo sviluppo di questo chatbot, è possibile che venga presto integrato in ulteriori dispositivi e applicazioni, offrendo ai suoi utenti un accesso ancora più ampio e conveniente al chatbot basato sull’intelligenza artificiale di OpenAI.

E’ possibile scaricare l’applicazione per gli indomabili dai rispettivi sore ufficiali.