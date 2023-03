Chiamate con numero anonimo? Scopri chi ti chiama

Ricevere chiamate con numero anonimo può essere fastidioso e preoccupante, ma esiste un modo per scoprire chi sta chiamando.

Ci sono diverse ragioni per cui si potrebbe ricevere una chiamata senza conoscere l’identità del chiamante, ma esiste un piccolo trucco che tutti possono utilizzare per risolvere questo problema.

Chiamate con numero anonimo, puoi scoprire chi ti chiama:

Per scoprire chi ti chiama con l’anonimo, basta scaricare un’app dal proprio store chiamata Tellows. L’applicazione è riconoscibile dall’icona di colore blu con la scritta bianca e azzurra. Dopo averla scaricata, è possibile utilizzarla per scoprire l’identità di chi sta chiamando, anche se si sceglie di farlo con la modalità anonima.

L’applicazione funziona tracciando il caller ID, ovvero l’indirizzo del chiamante. Inoltre, è in grado di bloccare i numeri sospetti, i call center e tutti i contatti che si desidera bloccare. Esiste una versione gratuita dell’app, ma è possibile acquistare un abbonamento premium per usufruire di ulteriori opzioni, come bloccare le chiamate in entrata da numeri indesiderati.

Scaricare Tellows è un metodo semplice ed efficace per risolvere il problema delle chiamate anonime. Non sono necessarie abilità da hacker professionisti per utilizzare l’app, quindi chiunque può farlo. Se si è stufi di ricevere telefonate senza conoscere l’identità del chiamante, questa soluzione è sicuramente da provare.

Chiamate con numero anonimo: puoi anche rafforzare la sicurezza di non essere disturbato iscrivendo il tuo numero al registro pubblico delle opposizioni, creato per l’appunto per negare il consenso ai call center o servizi di vendita e promozione telefonica di contattarti, basta visitare il sito ufficiale e seguire le istruzioni.