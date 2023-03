Chrome semplifica la navigazione desktop sui dispositivi mobili

La navigazione sui siti web desktop sui dispositivi mobili può essere difficile su Google Chrome se alcune funzionalità non sono presenti, limitando l’esperienza dell’utente.

Sebbene il browser abbia sempre avuto l’opzione “Sito desktop” nel menu a discesa, questa opzione non ricorda le tue preferenze, costringendoti a selezionare manualmente questa impostazione ogni volta che desideri visualizzare la versione completa del sito sul tuo telefono.

Chrome migliora le sue funzionalità e compatibilità con i siti web

Tuttavia, due anni fa Google ha aggiunto una levetta che forza i siti web ad aprire la vista desktop per impostazione predefinita, anche se richiedeva alcune operazioni per essere attivata. Ora Google semplifica ulteriormente questo compito con una nuova opzione in Chrome per dispositivi mobili che ricorda le tue preferenze per la versione desktop del sito.

Il browser ora apre la versione desktop di un sito web per impostazione predefinita ogni volta che lo visiti, se hai attivato l’opzione “Sito desktop” nel menu a discesa, come segnalato da Mishaal Rahman. Questa preferenza verrà applicata anche a tutti i siti che visiterai in futuro, quindi anche se chiudi una scheda e la riapri più tardi, Chrome caricherà sempre i siti in modalità desktop.

Anche se questa opzione può sembrare un passo indietro considerando che i siti mobili sono progettati per schermi più piccoli, può essere utile se la versione mobile del sito web manca di funzionalità o non funziona correttamente sul tuo telefono. Se non hai bisogno della versione desktop del sito, puoi disattivare l’opzione in qualsiasi momento. In sintesi, questa nuova opzione semplifica la gestione dei siti web che non sono ottimizzati per i dispositivi mobili, ed è una funzionalità che non è comune tra i principali browser web.

Inoltre, questa nuova funzionalità riduce notevolmente la quantità di lavoro necessaria per ottenere una buona esperienza di navigazione desktop sul tuo telefono, soprattutto se il tuo computer portatile non è disponibile. In precedenza, per far caricare i siti web in modalità desktop era necessario aprire il menu Impostazioni, quindi la sezione Impostazioni sito, e infine attivare l’opzione “Sito desktop”. Ora, con questa nuova opzione, puoi salvare le tue preferenze in pochi tocchi direttamente in Chrome.

Mentre questa funzionalità è già attiva nella versione stabile di Chrome, alcuni editor di Android Police non l’hanno ancora vista. Tuttavia, crediamo che questa funzionalità verrà introdotta gradualmente.