Classifica AnTuTu smartphone Android Globali a maggio 2020: Snapdragon 865 domina!

AnTuTu ha svelato la classifica dei 10 smartphone Android (globali) più veloci tra i top di gamma e di fascia media questo maggio 2020: lo Snapdragon 865 vince la competizione.

Come di consuetudine ogni mese AnTuTu, uno dei Benchmark per dispositivi mobili più famosi al mondo, rilascia la propria classifica generale nella quale si evidenziano i 10 smartphone più veloci.

Ecco la classifica top 10 smartphone per AnTuTu a maggio 2020: solo per dispositivi Globali

Anche per questo mese di maggio 2020 (dispositivi venduti fino ad aprile 2020) troviamo due classifiche: una dedicata ai top di gamma (più costosi) e una per la fascia media.

Gli smartphone elencati nelle due classifiche hanno la caratteristica di essere venduti a livello Globale, quindi sono presenti su tutti i principali mercati e non solo in Cina.

Classica AnTuTu Smartphone Globali Top di gamma Maggio 2020: lo Snapdragon 865 fa da padrone.

Con la diffusione dei vari dispositivi con connettività 5G, i nuovi chipset dedicati hanno scalato di fatto la classifica grazie a prestazioni più elevate.

Infatti il chipset Snapdragon 865 si dimostra il chip più performante secondo AnTuTu occupando di fatto le prime tre posizioni in classifica.

Al primo posto troviamo il nuovo Xiaomi Mi 10 Pro che ottiene un punteggio medio di 593.769 punti.

A seguire (secondo posto) è presente l’OnePlus 8 Pro con un punteggio medio di 582.697 punti, mentre al terzo posto troviamo lo Xiaomi Mi 10 con 580.027.

Scendendo dal podio spuntano i primi dispositivi con chipset Exynos 990 prodotti da Samsung, ma sono distanziati da diversi punti.

Infatti al quarto posto troviamo il Samsung Galaxy S20 Ultra con una media di 519.713 punti, al quinto posto il Galaxy S20 Plus 5G con 518.494 punti.

Per il sesto posto troviamo l’Asus Rog Phone 2 che utilizza il chipset Snapdragon 855 plus con un punteggio medio di 509.060 punti, al settimo posto il Galaxy S20 Plus 4G con chipset Exynos 990 (505.071 punti) e poi il Galaxy S20 5G con 503.324 punti.

Concludono la classica gli OnePlus 7T (Snapdragon 855 Plus) con 496.700 punti e l’OnePLus 7T Pro con 496.211 punti.

Da sottolineare che non sono presenti i Galaxy S20 con chipset Snapdragon 865 perché vengono commercializzati solo negli USA e altri due paesi specifici, quindi non a livello internazionale.

Classifica AnTuTu Smartphone Globali di fasci media: mancano ancora tanti chipset 5G.

Essendo una classifica basata solo su telefoni venduti globalmente, i top 10 smartphone di fascia media non include molti nuovi chipset 5G di fascia media usciti di recente.

Può quindi considerarsi ancora una classifica un po’ “vecchiotta” con poche novità, che subirà stravolgimenti solo con la prossima che includerà tutti gli smartphone venduti a livello intenzionale durante il mese di maggio 2020.

La classifica si presenta così:

Come già accennato questa classifica subirà molto presto un forte stravolgimento con i nuovi chipset 5G Snapdragon 765G.

Ovviamente ribadiamo sempre che AnTuTu è un Benchmark Sintetico, quindi non riflette al 100% la vera esperienza d’uso che un utente può avere con uno smartphone.

Indica solo un potenziale generale che il dispositivo potrebbe avere lato hardware se la casa produttrice è in grado di ottimizzare bene il software.

Fonte: Notizia ufficiale