Classifica AnTuTu smartphone android più veloci a marzo 2020

Svelata la classifica degli smartphone Android più veloci di fascia TOP e di fascia media secondo il Benchmark AnTuTu fino a marzo 2020: i dettagli.

Torna la classifica AnTuTu che mostra i 10 smartphone con sistema operativo android che sono considerati più veloci dal famoso Benchmark.

AnTuTu svela la classifica degli smartphone top e di fascia media Android più veloci fino a marzo 2020: i dettagli

Abbiamo anche questo mese, marzo 2020, due distinte classifiche: la prima è dedicata ai dispositivi top di gamma, mentre la seconda è destinata ai dispositivi di fascia media.

Potete farvi un idea di come era la classifica AnTuTu a febbraio 2020.

Classifica AnTuTu marzo 2020 smartphone top di gamma

C’è da specificare che la nuova classifica fino a marzo 2020 dedicata agli smartphone top di gamma, include solo i dispositivi che hanno commercializzazione internazionale.

Sono quindi esclusi i dispositivi venduti solo in Cina.

Al momento non sono presenti gli smartphone più recenti usciti con chipset Snapdragon 865, o Exynos 990: quest’ultimi saranno presenti sicuramente nella classifica del prossimo mese.

Nella classifica degli smartphone android top di gamma, troviamo in prima posizione l’Asus Rog Phone 2 (Snapdragon 855+) con un punteggio medio di 507.284 su AnTuTu V8.

Al secondo posto c’è l’OnePlus 7T con un punteggio medio di 494.705, mentre nell’ultimo gradino del podio (terzo posto) troviamo il Realme X2 Pro con 482.480 punti medi.

Scendendo dal podio al quarto posto compare l’OnePLus 7 Pro con Snapdragon 855 e una media di 473.991 punti, a seguire (5 posto) l’OnePlus 7 (468.519 punti) e poi il Samsung Galaxy Note 10 Plus con Exynos 9825 (453.939 punti).

Negli ultimi quattro posti, dal 7 al 10 classificato, troviamo il Redmi K20 Pro, il Galaxy Note 10, lo Xiaomi Mi 9 e infine lo Xiaomi Mi 9T Pro.

Classifica AnTuTu smartphone di fascia media a marzo 2020

C’è poi la classifica dedicata agli smartphone di fascia media, anche qua che include solo i dispositivi disponibili a livello internazionale (quindi non solo in un unico paese come la Cina).

Lo smartphone android di fascia media più veloce per AnTuTu fino a marzo 2020 risulta essere il Redmi Note 8 Pro grazie al chipset Helio G90T che garantisce un punteggio medio di 291.733.

Troviamo nel secondo gradino del podio il Samsung Galaxy A71 con chipset Snapdragon 730 e un punteggio medio di 265.537.

Infine al terzo posto c’è lo Xiaomi Mi 9T che ha un punteggio medio di 264.797.

A seguire, dal quarto al decimo posto, troviamo rispettivamente lo Xiaomi Mi Note 10, il Realme XT, il Realme Q, lo Xiaomi Mi 9 Lite, il Vsmart Live, il Samsung Galaxy A70 e infine il Samsung Galaxy A51.

Come potete notare pure voi, rispetto alla classifica dei dispositivi top di gamma in quella di fascia media la differenza prestazionale tra il primo e l’ultimo (decimo posto) è decisamente più marcata.

Entrambe le classifiche del prossimo mese cambieranno radicalmente, con l’arrivo di tanti dispositivi con connettività 5G che saranno disponibili all’acquisto a livello internazionale.

Fonte: Notizia ufficiale AnTuTu