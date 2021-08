Classifica AnTuTu smartphone Android più veloci fino luglio 2021: Xiaomi Black Shark 4 Pro primo

Torna la classifica AnTuTu dei dieci smartphone Android top di gamma e fascia media più veloci secondo il Benchmark: lo Xiaomi Black Shark 4 Pro è sempre primo.

Oggi AnTuTu ha stilato la nuova classifica relativa agli smartphone android top di gamma e di fascia media commercializzati entro fine luglio 2021.

La lista comprende anche i dispositivi che sono commercializzati in un solo paese, come la Cina, e non solo quelli che vengono commercializzati a livello internazionale.

Classifica AnTuTu smartphone android più veloci a luglio 2021: i dettagli

Classifica dispositivi top di gamma

Ancora una volta i dieci smartphone più veloci in assoluto secondo il Benchmark utilizzano il chipset Snapdragon 888 di Qualcomm.

Al primo posto con 854.439 punti troviamo lo Xiaomi Black Shark 4 Pro, uno smartphone dedicato ai gamers.

Nel podio al secondo posto è presente lo ZTE Nubia Red Magic 6 Pro, altro smartphone da gaming, con un punteggio di 831.163 punti.

Infine al terzo posto del podio c’è l’OnePlus 9 Pro con i suoi 822.338 punti.

Scendendo di classifica dal quarto al decimo posto troviamo questi dispositivi:

Oppo Find X3 Pro con 818.309 punti;

con 818.309 punti; Realme GT con 808.852 punti;

con 808.852 punti; OnePlus 9 con 807.935 punti;

con 807.935 punti; Vivo X60 Pro+ con 806.756 punti;

con 806.756 punti; iQOO7 con 806.625 punti;

con 806.625 punti; Meizu 18 con i suoi 790.387 punti;

con i suoi 790.387 punti; Xiaomi Mi 11 Ultra con 787.450 punti.

Classifica dispositivi di fascia media

La classifica AnTuTu diventa invece più interessante e variegata se guardiamo i dispositivi Android di fascia media grazie ai tanti chipset 5G più “economici”.

Al primo posto con 531.960 punti troviamo sempre lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G grazie al chipset Snapdragon 780G.

Sul podio, al secondo posto c’è il nuovo Honor 50 Pro con 507.095 punti e chipset Snapdragon 778G, mentre al terzo posto c’è l’Honor 50 a 500.637 punti.

Scendendo di classifica dal quarto al decimo posto troviamo:

Oppo Reno6 5G con 480.420 punti e chipset Mediatek Dimensity 900;

con 480.420 punti e chipset Mediatek Dimensity 900; Redmi 10X 5G con Dimensity 820 e 451.863 punti;

con Dimensity 820 e 451.863 punti; Realme Q3 Pro Carnival (Snapdragon 768G) con 450.945 punti;

(Snapdragon 768G) con 450.945 punti; Oppo K9 5G (Snap 768G) con 450.024 punti;

(Snap 768G) con 450.024 punti; iQOO Z3 (Snap 768G) con 443.120 punti;

(Snap 768G) con 443.120 punti; Huawei Nova 8 Pro con chipset Kirin 985 e un punteggio di 438.624 punti;

con chipset Kirin 985 e un punteggio di 438.624 punti; Huawei Nova 8 (Krin 985) e un punteggio di 431.250.

Sicuramente questa classifica si rivoluzionerà a fine settembre di quest’anno, quando saranno presentati tutti i nuovi dispositivi con chipset più aggiornati come gli Snapdragon 888 Plus e i nuovi chipset 5G di fascia media.