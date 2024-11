Come avere un secondo numero su iOS e Android grazie alla eSIM

Avere due numeri di telefono su un unico cellulare sta diventando una scelta popolare per molti professionisti e utenti comuni. In quanto offre una serie di vantaggi che possono semplificare la tua vita sia personale che professionale.

Come configurare un secondo numero con una eSIM virtuale su iOS e Android

Prima di passare all’installazione vera e propria esaminiamo quali sono i vantaggi nell’utilizzare due numeri separati:

1. Separazione tra vita lavorativa e privata

Il vantaggio principale di avere due numeri è la possibilità di separare la vita personale da quella lavorativa. Con un numero dedicato per le chiamate e i messaggi di lavoro, puoi limitare le distrazioni durante il tempo libero. Al contrario, mantenere un numero personale privato ti consente di evitare di ricevere chiamate di lavoro al di fuori dell’orario lavorativo, migliorando così l’equilibrio tra lavoro e vita privata.

2. Maggiore sicurezza e privacy

Avere un numero secondario può migliorare la tua sicurezza e la privacy online. Puoi utilizzare un numero dedicato per registrarti sui social, sui siti di e-commerce o per i servizi bancari, evitando di esporre il numero principale a rischi di spam o truffe. Così, il tuo numero personale rimane più protetto, riducendo il rischio di violazione della privacy.

3. Efficienza per i professionisti

Per liberi professionisti e imprenditori, avere un secondo numero è essenziale. Gestire le chiamate e i messaggi dei clienti su un numero separato consente di organizzare meglio il lavoro e rispondere in modo più efficace. In questo modo, i clienti non interferiscono con il tempo libero, e si crea un’immagine più professionale.

Come ben saprai se utilizzi un dispositivo di ultima generazione è possibile utilizzare un secondo numero utilizzando una SIM virtuale, chiamata comunemente eSim. Anche per quanto riguarda i dispositivi Apple è possibile sfruttare questa funzione ed avviene tutto in automatico grazie alla compagnia esperta nel settore Very che offre anche piani molto vantaggiosi.

Grazie a Very è possibile sottoscrivere il piano base di soli 5,99€ al mese (promozione attova con due mesi gratis) dedicato alle eSim, dopo una semplice e veloce registrazione viene inviato un QR code via email e seguendo poche istruzioni è possibile utilizzare fin da subito il numero secondario.

Per accedere all’offerta e alla guida è possibile cliccare qui

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.