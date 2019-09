Come risparmiare batteria Android in 10 passi

La durata della batteria per molti utenti Android rappresenta un cruccio giornaliero soprattutto con l’arrivo delle nuove linee di smartphone sempre più potenti e che richiedono un maggiore dispendio di autonomia.

Ci sono piccole accortezze che potrebbero garantire un’autonomia della batteria superiore alla media con Android e il trucco non consiste solamente nell’attivare il risparmio energetico.

Aumentare la durata della batteria in 10 step

1. Attiva la modalità di risparmio energetico.

Ovviamente è indicato sfruttare l’opzione primaria del sistema operativo che ottimizza i consumi e permette di prolungare la durata della batteria, la maggior parte dei dispositivi Android permette di attivare questa funzione dalle impostazioni generali: Impostazioni > Dispositivo personale > Risparmio energetico.

2. Riduci la luminosità dello schermo.

Una pratica efficace è quella di ridurre la luminosità dello schermo evitando un dispendio inutile di energia: Impostazioni > Dispositivo personale > Schermo > Luminosità e imposta una luminosità non superiore al 50%.

3. Arresta l’esecuzione delle App più dispendiose.

Le applicazioni sospese o che sono in ancora in esecuzione possono ancora influire negativamente sul consumo della batteria, per fortuna con Android è possibile monitorare quali applicazioni sono in esecuzione e quali consumano di più così da evitare di utilizzarle nelle situazioni di emergenza: Impostazioni> Batteria

4. Disattiva il servizio Bluetooth e NFC

Se non stiamo utilizzando uno smartwatch o un dispositivo esterno che necessita del protocollo bluetooth è bene chiudere il servizio in quanto il sistema rimane alla continua ricerca di dispositivi per l’associazione. Lo stesso discorso è applicato del sistema NFC, il modulo per lo scambio di dati bidirezionale via Wifi: Impostazioni > Connessioni

5. Usa sfondi scuri

Questo discorso è valido per gli schermi AMOLED che troviamo sopratutto sui dispositivi Samsung e simili di ultima generazione. In questo tipo di schermi viene illuminato ogni singolo pixel, se un pixel è colorato viene illuminato ma se è nero non viene illuminato, questo è il motivo per cui l’utilizzo di sfondo scuro può aumentare l’autonomia della batteria del dispositivo

6. Disattiva la geolocalizzazione.

Il sistema di geolocalizzazione trasmette in continuazione la posizione e gli spostamenti dello smartphone, anche in questo caso se il servizio non viene utilizzato rappresenta un eccesso di consumo. Anche le applicazioni che sfruttano la geolocalizzazione dovrebbero essere tenute sotto controllo, disattivandolo dalle impostazioni anche quest’ultime non saranno in grado di sfruttarlo: Impostazioni > Altro > Posizione

7. Disattiva i controlli Air Gesture.

I dispositivi Android prodotti da Samsung, a partire dal modello Galaxy S4 in poi, introducono il sistema di tracciamento oculare e le Air Gesture, molto probabilmente funzioni utilizzate di rado dall’utente comune. Se non siamo abituati ad utilizzare tali servizi prossimo disabilitarli per offrire un aiuto in più alla nostra batteria: Impostazioni > Dispositivo personale > Movimenti e controlli.

8. Disattiva suoni inutili.

Anche le suonerie influiscono negativamente sull’autonomia, è consigliabile evitare suoni o vibrazioni per le notifiche non necessariamente essenziali, come per esempio quelle provenienti dai social network che possono essere molteplici nell’arco della giornata ed optare per un badge

9. Limita i widget nella Home.

I widget sono un ottimo strumento informativo creato per permettere agli utenti di vedere strumenti importanti direttamente sulla schermata principale o per fornire l’accesso rapido ad alcuni controlli, come per esempio il riproduttore di musica. Anche limitare l’uso di widget è consigliabile per migliorare i consumi: per rimuovere il widget tenere premuto a lungo e selezionare la voce rimuovi

10. Disabilita le animazioni.

Animazioni e transazioni mettono sotto sforzo il sistema ma possono essere disattivate intervenendo all’interno del menu nascosto Opzioni sviluppatore: Impostazioni> Info sul telefono , quindi scorrere verso il basso e toccare sette volte sul numero di telefono.