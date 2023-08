Con il Galaxy Tab S9 Ultra potete scrivere sott’acqua tramite S Pen

Samsung dimostra che con il Galaxy Tab S9 Ultra (e pensiamo pure con gli altri Tab S9) potete scrivere, grazie alla pennina S Pen, anche sott’acqua: il video.

Dopo l’annuncio ufficiale della serie Galaxy Tab S9, sicuramente la novità più interessante riguarda la certificazione IP68.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: potete utilizzarlo per scrivere sott’acqua

Grazie alla certificazione IP68 i nuovi tablet top di gamma di Samsung possono essere immersi sott’acqua senza problemi, e hanno una resistenza di tutto rispetto per la polvere e la sporcizia in generale.

Questo vi permetterà di utilizzarli in ambienti più disparati: in cucina, in piscina, in spiaggia, al lago etc.

Tra gli accessori già presenti nella scatola di vendita troviamo la nuova pennina capacitiva S Pen, che anche lei ha ottenuto la certificazione IP68 quindi può essere immersa nell’acqua.

Grazie a questo ad esempio il Galaxy Tab S9 Ultra può essere utilizzato come una lavagna digitale per scrivere, prendere appunti, o disegnare anche quando si trova sott’acqua grazie all’applicazione GoodNotes.

Con il Galaxy Tab S9 Ultra potete scrivere sott'acqua grazie alla S Pen pic.twitter.com/ySzT7Hmrgq — HWBrain (@hw_brain) August 7, 2023

Ovviamente non può sostituire un dispositivo per professionisti sott’acqua, ma per gli utenti amatoriali è una funzione divertente e allo stesso tempo utile in più occasioni.

Inoltre l’ampio display AMOLED 2X da 14,6 pollici del Tab S9 Ultra gode della tecnologia migliorata Vision Booster che illumina automaticamente il display in base alle condizioni di illuminazione (naturali o artificiali), e sfrutta una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz rendendo la scrittura, e altro, ancora più fluida.

Il multitasking è un altro punto forte: potrete utilizzare fino a 3 applicazioni contemporaneamente, dividendo il display in parti uguali.

Il tablet oltre allo svago è un compagno adatto al lavoro: grazie alla modalità DEX potete collegarlo ad un monitor esterno e lavorare come se fosse un mini PC grazie alla potenza elaborativa dello Snapdragon 8 Gen, ai 12-16GB di ram e fino al TB di memoria interna.

Fonte: Samsung News

