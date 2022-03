Con la ONE UI 4.1 altri smartphone Galaxy avranno le funzioni camera dei Galaxy S22: la lista

Samsung tramite l’aggiornamento all’interfaccia ONE UI 4.1 basata su Android 12 porterà le funzionalità camera viste sui Galaxy S22 anche su altri smartphone Galaxy: la lista.

Samsung quando annuncia i suoi nuovi smartphone top di gamma di solito introduce una nuova versione software della ONE UI e inserisce alcune novità esclusive per quest’ultimi telefoni.

Di solito questa esclusività viene a mancare qualche mese dopo, dato che l’azienda tramite aggiornamenti software porta queste nuove funzionalità anche sui precedenti smartphone top di gamma (hardware permettendo).

L’aggiornamento One UI 4.1 implementerà le funzioni camera dei Galaxy S22 su altri smartphone Galaxy: la lista

Oggi un moderatore della community di Samsung ha rilasciato diverse indiscrezioni sull’aggiornamento ONE UI 4.1 per i dispositivi non Galaxy S22.

Ha infatti affermato che le nuove funzionalità della camera viste sui Galaxy S22 arriveranno anche su altri smartphone Galaxy, elencandone la lista.

Le nuove funzionalità viste sui modelli S22 sono:

ritratto notturno,

riconoscimento degli animali domestici,

modifica della posizione dell’illuminazione,

modalità ritratto con teleobiettivo,

Director’s View,

un’interfaccia utente della fotocamera migliorata.

Le funzionalità che saranno presenti con l’aggiornamento alla ONE UI 4.1 su questi smartphone Galaxy:

Funzioni di ritratto notturno: Galaxy S21, S20, Note 20 , Z Fold 2, Z Fold 3, Z Flip 5G e Z Flip 3.

Galaxy S21, S20, Note 20 , Z Fold 2, Z Fold 3, Z Flip 5G e Z Flip 3. Riconoscimento animali domestici: Galaxy S21, S21 FE, S20 FE, Note 20, Z Fold 2, Z Fold 3, Z Flip 5G e Z Flip 3.

Galaxy S21, S21 FE, S20 FE, Note 20, Z Fold 2, Z Fold 3, Z Flip 5G e Z Flip 3. Funzioni di modifica della posizione dell’illuminazione: Galaxy S21, Galaxy S21 FE, Galaxy S20 FE, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip 3.

Galaxy S21, Galaxy S21 FE, Galaxy S20 FE, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip 3. Video ritratto con teleobiettivo: Galaxy S21, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 3.

Galaxy S21, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 3. Visione del regista migliorata (Director’s View): Galaxy S21, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 3.

Galaxy S21, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 3. Integrazione Snapchat: Galaxy S21.

Ovviamente è da sottintendere che nell’elenco sono presenti pure le versioni Ultra e Plus dei Galaxy S21, S20 e Note 20.

Non sappiamo con precisione quando Samsung inizierà il rilascio della ONE UI 4.1 tramite la classica modalità OTA per tutti questi smartphone, ma i tempi non dovrebbero essere particolarmente lunghi.

Fonte: Via