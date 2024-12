Con la ONE UI 7 Samsung vi permette di gestire l’HDR a livello di sistema

Con la Samsung ONE UI 7 basata su Android 15 Samsung permetterà agli utenti di gestire la funzionalità HDR a livello di sistema: ecco i dettagli.

La versione ONE UI 7 di Samsung basata su Android 15 è ancora a livello di beta testing, ma ci sono buone probabilità che l’azienda coreana lanci la versione finale entro la fine di gennaio 2025.

Tra le varie novità introdotte ce ne sta una che potrebbe interessante molti utenti: la gestione dell’HDR sui pannelli degli smartphone Galaxy.

La ONE UI 7 di Samsung permetterà agli utenti di gestire l’HDR a livello di sistema operativo

Negli ultimi anni la maggior parte dei pannelli AMOLED di Samsung c’è la certificazione per il formato HDR, che quindi si attiva automaticamente in quelle applicazioni che lo supportano.

Una tra tutti la più conosciuta è sicuramente YouTube.

Al momento sugli smartphone e tablet Samsung non c’è ancora una gestione personalizzata dell’HDR: se l’applicazione la supporta questa si attiva automaticamente senza lasciare scelte per l’utente (se non all’interno dell’app stessa).

Con la nuova versione software ONE UI 7 basata su Android 15, Samsung ha inserito il toggle Super HDR nella sezione Funzioni avanzate all’interno delle Impostazioni.

Ebbene questo toggle quando viene disattivato impedisce a livello di sistema operativo, quindi anche su tutte le applicazioni installate, l’attivazione della funzionalità HDR.

Il display di fatto non si regolerà più automaticamente per mostrare l’intera gamma di colori e contrasto nei contenuti HDR, e quindi manterrà costante la luminosità dello schermo in tutte le applicazioni.

Inoltre questa funzione potrà disattivare, sempre a livello di sistema operativo, la funzionalità Google Ultra HDR: utile per chi non è interessato a vedere foto convertite in formato Ultra HDR con luminosità più accentuata sullo schermo.

Ovviamente la funzionalità HDR potrà essere riattivata in qualsiasi momento a discrezione dell’utente.

Fonte: Via

