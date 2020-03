CoronaVirus: TIM, Vodafone e Wind TRE regalano Giga e altro per Solidarietà Digitale

I tre principali operatori telefonici italiani, TIM, Vodafone e Wind TRE presentano nuove iniziative per solidarietà digitale contro il CoronaVirus: Giga Illimitati e altro

Per aiutare i cittadini Italiani ad affrontare il periodo di restrizioni e limitazioni dovute al CoronaVirus, varie aziende italiane stanno partecipando alla Solidarietà Digitale, un iniziativa del nostro Governo.

TIM, Vodafone e Wind TRE partecipano alla solidarietà Digitale contro il CoronaVirus: in regalo Giga Illimitati

Tra i servizi di comunicazione, ci sono alcune iniziative che permetteranno agli utenti degli operatori telefonici TIM, Vodafone e Wind TRE di usufruire di alcuni servizi gratuiti.

Wind Tre: 100 Giga per 7 giorni

Partiamo con Wind TRE che a partire da metà marzo 2020, quindi tra pochi giorni, regalerà a tutti i clienti di telefonia mobile ricaricabile 100 GIGA da consumarsi entro 7 giorni.

I clienti dell’operatore arancione saranno avvisati per tempo tramite un SMS, quindi in sostanza il tutto avverrà in modo automatico senza nessuna richiesta specifica.

Clienti TIM: chiamate e Giga illimitati per un mese

Se invece siete clienti TIM, l’iniziativa è doppia:

1 mese di Giga Illimitati per tutti i clienti che hanno una sim telefonica con profilo dati attivo, che può essere richiesto direttamente dal sito TIM Party;

per tutti i clienti che hanno una sim telefonica con profilo dati attivo, che può essere richiesto direttamente dal sito TIM Party; Chiamate illimitate fino ad aprile 2020 per tutti i clienti che non hanno le chiamate incluse nel proprio profilo tariffario fisso; in questo caso dovete effettuare la richiesta chiamando direttamente il 187.

Vodafone contro il corona virus: iniziativa con Giga illimitati

Per i clienti Vodafone invece c’è la possibilità di ottenere Giga Illimitati gratuitamente per un mese per tutti gli studenti con un età compresa tra i 14 e i 26 anni.

Potete attivare la promo dello storico operatore rosso chiamando il numero di servizio 42100: dopo un mese la promozione si disattiverà automaticamente.

Se siete clienti Business di Vodafone, in regalo ci sono Giga Illimitati per un mese ma in questo caso l’attivazione avverrà automaticamente tramite comunicazione SMS.

Queste iniziative serviranno alle persone per continuare a rimanere in contatto con gli altri senza uscire di casa, proseguire con il proprio lavoro da casa e per l’intrattenimento.

Potete visionare tutte le attuali promozioni di Solidarietà Digitale per contrastare il CoronaVirus sul sito ufficiale del Governo.