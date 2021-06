Dazn e la serie A 2021-22: ecco i prezzi ufficiali del canone mensile (promo)

Ufficializzati oggi i prezzi per la visione della serie A anno 2021-2022 tramite il servizio streaming on demand sull’applicazione Dazn: i dettagli.

Finalmente dopo alcuni giorni di attesa sappiamo con certezza quale sarà il costo mensile per vedere tutte le partite della Serie A 2021-2022 sull’applicazione Dazn.

Serie A su Dazn: ecco il prezzo mensile per vedere tutto il campionato 2021-2022 con le nuove offerte

Infatti quest’anno (e fino al 2024) su Dazn potrete vedere tutte e 10 le partite disponibili per ogni singola giornata, di cui 7 sono in esclusiva e altre 3 in co-esclusiva con Sky Italia.

Per quanto riguarda i prezzi di vendita ci sono due categorie di clienti: quelli già precedentemente abbonati con un account, e quelli che non si sono mai abbonati.

Nuovi clienti: l’offerta

Gli utenti che non si sono mai abbonati potranno sottoscrivere l’abbonamento mensile a Dazn a partire dal 1 luglio 2021 e non oltre il 28 luglio 2021 ad un prezzo offerta pari a 19,99 euro mensili (per le prossime 14 mensilità) invece dei 29,99 euro richiesti.

Ovviamente potranno disdire l’abbonamento mensile quando vogliono, ma dopo perderanno la promozione in essere.

Vecchi clienti: l’offerta

Per chi invece ha già un account attivo o un account creato sulla piattaforma l’offerta è simile ma con un piccolo cambiamento.

Gli utenti già con un account su Dazn dovranno sottoscrivere l’abbonamento entro il 31 giugno 2021 pagando l’attuale canone di 9,99 euro.

Facendo ciò avranno il mese di Luglio e agosto 2021 completamente gratuito, e a partire da settembre 2021 (per le prossime 12 mensilità) pagheranno 19,99 euro mensili invece di 29,99 euro.

Anche in questo caso l’utente potrà disdire l’abbonamento mensile quando vorrà, ma perderà lo sconto promozione.

Oltre alla serie A, Dazn vi ricordo offre altri contenuti sportivi:

La Liga, Le Coppe inglesi, il Calcio sudamericano, Eredivisie e MLS:

MotoGP, Moto2 e Moto3;

i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD con tennis, basket, ciclismo, sport invernali e tanto altro

Sport da combattimento con boxe e UFC.

Per poter utilizzare l’applicazione Dazn dovete avere un dispositivo compatibile (cercate la lista sul sito ufficiale) e una connessione ad Internet con banda minima pari a 2.0 Mbps per la visione di contenuti in bassa definizione (480p a 30 fps), fino ad un massimo di 8.0 Mbps per contenuti in alta definizione e frame rate elevati (1080p a 50 fps).

Oltre alla serie A come si possono vedere le Coppe Europee online?

Per chi poi vuole vedere tutta la Champions League potrà abbonarsi a Mediaset Ifinity+ al prezzo di 7,99 euro mensili + sottoscrivere l’abbonamento annuale Amazon Prime (che ha 16 partite in eslusiva).

Se invece vorrà vedere tutta la Champions League, l’Europa League e la Conference League, c’è l’abbonamento a Now TV al prezzo di 14,99 euro mensili + l’abbonamento annuale Amazon Prime.