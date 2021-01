Due Xiaomi MI 11 trasformati per assomigliare ad un Drago meccanico: il video

Due Xiaomi MI 11 sono stati smontati e con le loro parti modificate si è creata una scultura a forma di Drago Meccanico: ecco il video.

Oggi potete assistere ad una nuova forma d’arte: prendere degli smartphone, smontarli, modificare le loro parti e trasformali in un nuovo oggetto.

Infatti in un recente video è stato mostrato come due Xiaomi MI 11 e quattro cover originali con finitura in pelle possono dare vita ad una scultura di un Drago meccanico.

Due Xiaomi MI 11 trasformati in un drago meccanico: ecco il video

L’artista in questione ha modificato le parti ottenute dai telefoni costruendo di fatto 500 componenti, che sono stati successivamente assemblati in circa 30 giorni per dare la forma all’oggetto voluto.

Per esempio i pezzi della cover in pelle sono stati utilizzati per creare le ali e le corna del Drago.

Il sensore fotografico da 108MP è stato utilizzare per rappresentare il cuore/petto della scultura del Drago.

Infine il Drago assemblato è stato posizionato su un caricatore wireless Qi appositamente decorato e secondo noi il risultato finito ci sembra piuttosto incredibile.

Se non conoscete le caratteristiche principali dello Xiaomi MI 11 vi ricordiamo di leggere il nostro precedente articolo.

Lo Xiaomi MI 11 non è ancora disponibile alla vendita in Italia, ma entro la fine di gennaio 2021 Xiaomi lo presenterà al grande pubblico Europeo.