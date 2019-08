EMUI 10: ecco i primi smartphone Huawei e Honor che la riceveranno (in Cina)

Ecco la prima lista ufficiale degli smartphone android di Huawei e Honor che riceveranno per prima l’aggiornamento alla EMUI 10 in versione Beta (e in Cina).

Huawei ha introdotto di recente la sua nuova interfaccia personalizzata EMUI 10 basata sul sistema operativo mobile Android Q 10.0.

Sapevamo dai primi rumors quali sarebbero stati i primi smartphone a poter installare la versione beta del software in questione, ma oggi Huawei ha rilasciato una lista ufficiale.

I primi smartphone android Huawei e Honor che riceveranno la EMUI 10: la lista (per la Cina)

Specifichiamo fin da subito che questa lista riguarda unicamente i dispositivi venduti in Cina, mentre le tempistiche per i dispositivi in Europa e quindi in Italia saranno posticipate di qualche settimana.

Come da pronostico i primi dispositivi ad avere la versione beta di EMUI 10 con Android Q saranno gli Huawei P30 e P30 Pro a partire dal 8 settembre 2019.

Anche se non c’è una data precisa altri quattro smartphone si aggiungono alla giostra alla fine di settembre 2019: l’Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X e il Mate 20 RS Porsche Design.

Per quanto riguarda i dispositivi del marchio Honor le tempistiche sono molti simili.

Infatti a partire dalla fine di settembre di quest’anno la Magic UI 3.0 (la variante della EMUI 10) in versione beta farà capolino sugli Honor 20, Honor 20 Pro, Honor V20 e infine sull’Honor Magic 2.

Dato che l’azienda cinese necessiterà un po’ di tempo per sistemare la versione finale per tutti questi smartphone, sopratutto per quelli venduti in Europa, i primi smartphone ad avere ufficialmente nel nostro continente la EMUI 10 saranno gli l’Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro.