Exynos 2400 e Snapdragon 8 gen 3 su Galaxy S24 Plus e S24 Ultra testati su GeekBench

Ecco le prime indicazioni sulle presunte prestazioni del nuovo chipset Exynos 2400 montato su un Galaxy S24 Plus e di uno Snapdragon 8 Gen 3 testato su un S24 Ultra dal famoso benchmark GeekBench.

A conferma che Samsung forse utilizzerà il chipset Exynos 2400 sui modelli Galaxy S24 e S24 Plus, e probabilmente solo lo Snapdragon 8 Gen 3 sul modello S24 Ultra, oggi nel database del benchmark GeekBench abbiamo trovato i primi punteggi di entrambi i chipset.

Exynos 2400 e Snapdragon 8 Gen 3 testati su un Galaxy S24 Plus e Galaxy S24 Ultra tramite GeekBench: i dettagli

Ebbene il primo smartphone in questione è stato individuato con codice aziendale SM-S926B, che sulla carta dovrebbe essere il Galaxy S24 Plus con chipset Exynos 2400 (variante B).

Questa è un ottima opportunità per capire le potenzialità del nuovo chipset sviluppato e prodotto con processo produttivo a 4nm da parte di Samsung.

Il benchmark sintetico afferma infatti che questo Exynos 2400 ottiene un punteggio in modalità single core pari a 2067 punti, e un punteggio in modalità multi di 6520 punti.

Lo smartphone testato è equipaggiato con 8GB di ram e utilizza nativamente una versione software basata sul sistema operativo Android 14.

Adesso questo il punteggio lo possiamo comparare con quello del chipset Snapdragon 8 Gen 3 testato su un presunto Galaxy S24 Ultra (SM-S928U).

Quest’ultimo ha ottenuto un punteggio i modalità single core di 2234 punti e un punteggio in modalità multi core di 6807 punti su GeekBench.

Anche in questo caso il telefono monterebbe 8GB di ram e sistema operativo Android 14.

Differenze prestazioni Exynos 2400 e Snapdragon 8 Gen 3 su GeekBench

Come possiamo leggere, lo Snapdragon 8 Gen 3 su S24 Ultra ottiene un punteggio relativo alla potenza bruta della CPU di circa un 10% superiore in modalità single core, e circa un 4% in più nella modalità multi core rispetto all’Exynos 2400 su S24 Plus.

In sostanza difficilmente l’utente medio noterà differenze tra i due chipset durante l’utilizzo quotidiano.

Ancora però non conosciamo la differenza prestazionali tra le GPU presenti su i due chipset.

Quest’ultimo comparto tecnico potrebbe essere il punto più debole dell’Exynos 2400 rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3.

Questo spiegherebbe il perché Samsung potrebbe decidere di utilizzare solo lo Snapdragon 8 Gen 3 per il suo modello Ultra, relegando l’Exynos 2400 alle versione S24 e S24 Plus in Europa.

