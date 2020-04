Facebook aggiunge la “modalità silenziosa” sull’App: i dettagli

Facebook ha deciso di introdurre una nuova funzionalità che prende il nome di “modalità silenziosa” sulla propria App: ecco a cosa serve.

In questo periodo di emergenza a causa del CoronaVirus sempre più persone nel mondo sono costrette a rimanere a casa, e per passare il tempo e rimanere in contatto con gli altri utilizzano maggiormente i social network.

Facebook introduce la Quiet Mode “modalità silenziosa” sull’App: i dettagli

Facebook ha capito però che tutti devono evitare di abusare dei social network, sopratutto in questo periodo, e prendersi una pausa ogni tanto per la propria salute mentale e per avere più contatti reali con la propria famiglia.

Per questo motivo ha introdotto una nuova funzionalità nell’applicazione per dispositivi mobili chiamata “modalità silenziosa” (Quiet Mode).

Questa funzionalità comunque potrebbe avere anche lo scopo di evitare eventuali sovra-sfruttamenti della struttura hardware su cui si basa Facebook, sicuramente sotto sforzo durante l’emergenza Coronavirus.

Modalità Quiet Mode: qualche dettaglio in più

Abilitando la modalità Quiet Mode l’utilizzatore di fatto silenzierà tutte le notifiche per un certo periodo di tempo, specificato in precedenza dall’utente, dell’App.

Se l’utente apre l’applicazione in modalità silenziosa, quest’ultima gli ricorderà che si trova in Quiet Mode, gli mostrerà il tempo rimanente e un link per cambiare le impostazioni.

Al momento l’aggiornamento con la modalità Quiet Mode è in via di diffusione per il sistema operativo Android e per Apple iOS: potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che il cambiamento sia effettivamente operativo per tutti.

Fonte: Notizia ufficiale