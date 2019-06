Facebook: Arrivano gli avatar per News Feed e Messenger

Facebook ha introdotto la possibilità di creare un Avatar, un personaggio animato di se stessi, da utilizzare come immagine di profilo nel News feed e in Messenger.

Facebook prende ispirazione dalle Bitmoji di Snapchat, creare un personaggio è semplice e veloce e il nuovo strumento mette a disposizione numerose caratteristiche di personalizzazione.

Facebook Avatar su Messenger e News Feed: Come funziona

Per il momento la possibilità di creare un Avatar per Facebook è stata limitata ad alcuni paesi, le prime testimonianze arrivano dall’Australia dai possessori di dispositivi Android e iOS.

E’ possibile creare il proprio avatar cliccando sulla faccina presente in News Feed dopodiché sarà possibile accedere ad una serie di personalizzazioni per gli abiti, l’acconciatura, la forma del viso, le scarpe e così via.

Al momento non è possibile utilizzare una foto o ricostruire un’avatar partendo da un selfie, questa caratteristica arriverà in futuro ma prima Facebook vuole che gli utenti prendano dimestichezza con la nuova applicazione.

Grazie agli Avatar è possibile creare un ritratto personalizzato di se stessi che può essere utilizzato nell’applicazione di messaggistica o commentando alcuni post su facebook, a questo proposito anche gli utenti che non hanno ottenuto la nuova funzione, affermano di vedere le faccine degli utenti che hanno già creato l’avatar all’interno della piattaforma, proprio attraverso i commenti.

Non sono note le tempistiche per la distribuzione globale della funzione che offre la possibilità di creare Avatar personalizzate, probabilmente con l’avanzare del tempo giungeranno nuove testimonianze da altri paesi, si spera anche dall’Italia.

Se si è interessati a questa novità che offre Facebook bisogna tenere gli occhi aperti e sorvegliare qualsiasi cambiamento avvenga all’interno del noto social network.

