Facebook conferma: WhatsApp avrà presto video e audio chiamate fino a 8 partecipanti

Facebook ha confermato che WhatsApp sarà aggiornato e implementerà le video-audio chiamate fino ad un massimo di 8 partecipanti alla volta.

Qualche settimana fa vi avevamo informato che alcuni rumors indicavano un prossimo aggiornamento di WhatsApp che intendeva aumentare il numero di persone che in contemporanea potevano utilizzare le video-audio chiamate di gruppo.

WhatsApp si aggiornerà presto: in arrivo le conversazioni audio-video di gruppo fino a 8 persone

Oggi è la stessa Facebook che ha confermato tale notizia tramite un proprio comunicato ufficiale.

Ecco le testuali parole di Facebook nel proprio comunicato: “Soon you’ll be able to have group voice and video calls with up to eight people on WhatsApp.“

In sostanza gli utenti saranno in grado di effettuare conversazioni audio o video chiamate con 8 contatti contemporaneamente, raddoppiando di fatto il limite attuale che è di quattro.

Oltre a questo sempre nel comunicato ufficiale, Facebook afferma che le video chiamate e le audio chiamate di gruppo saranno tutte sicure perché crittografate con la tecnologia end-to-end.

Questo significa che nessun altro oltre i partecipanti può visualizzarle o ascoltarle, neppure Facebook.

Non sappiamo però quando effettivamente il social network rilascerà ufficialmente l’aggiornamento per Android e Apple iOS della sua più famosa applicazione di messaggistica istantanea.

Essendo il comunicato uscito giusto ieri, è possibile che la nuova versione di WhatsApp con le chiamate audio-video portate a 8 partecipanti arriverà entro le prossime due settimane.

Vi consigliamo quindi di aggiornare l’applicazione il prima possibile quando riceverete la notifica di aggiornamento, altrimenti non potrete partecipare alle nuove conversazioni audio-video di gruppo fino a 8 persone.

Fonte: Notizia ufficiale