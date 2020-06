Facebook introduce Gestisci Attività: è già presente sulla versione Lite

Facebook ha ufficializzato la nuova funzionalità chiamata “Gestisci Attività” che al momento è già utilizzabile nella versione Lite dell’applicazione.

Giusto ieri 2 giugno 2020 Facebook ha ufficializzato una nuova funzionalità che sarà introdotta su tutte le applicazioni, mobili e per PC, nelle prossime settimane.

Facebook Manager Activity: la nuova funzionalità è disponile sulla versione Lite

La nuova funzionalità prende il nome di “Gestisci Attività ” (Manage Activity) e come affermato dall’azienda americana è già utilizzabile nella versione Lite di Facebook per mobile.

Ma cosa serve questa funzione Manage Activity?

Come dice lo stesso nome, serve all’utente per gestire meglio tutte le proprie attività come messaggi, immagini, post e contenuto in generale in modo da curare meglio la propria presenza su Facebook.

Ad esempio l’utente può archiviare (specifichiamo non nascondere) i propri contenuti che non vuole più mostrare direttamente agli altri, ma che comunque vuole conservare per te stesso.

Se i contenuti non piacciono più, c’è la possibilità di cestinarli e quindi eliminarli dal proprio profilo.

I contenuti inseriti nel cestino rimarranno in memoria per 30 giorni: l’utente avrà quindi tutto il tempo necessario per pensare a quello che eventualmente vuole recuperare (a causa di un errore o per una decisione sbagliata).

Terminati i 30 giorni di “quarantena”, i contenuti si elimineranno definitivamente e non si potranno più recuperare.

I contenuti che vengono archiviati possono essere ricercati facilmente attraverso filtri di selezione che comprendono specifici intervalli di data, che contengono determinate persone eccetera.



Come già detto la nuova funzionalità Gestisci attività è già attiva su Facebook Lite, quindi se volete provarla scaricare l’app dal Google Play Store o dall’App Store di Apple.

Fonte: Notizia ufficiale