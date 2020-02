Facebook LITE supporta la modalità scura su Android

Facebook Lite su Android si aggiorna e adesso incorpora la tanto attesa modalità scura: un alternativa valida e più performante a rispetto all’app normale.

Di recente tutte le principali applicazioni social (e non) si stanno aggiornato per introdurre un’opzione molto apprezzata dagli utenti: la modalità scura.

Basti pensare che la stessa Google l’ha incorporata nativamente sul suo ultimo sistema operativo Android 10, come ha fatto lo stesso Apple con iOS 13.

Facebook Lite si aggiorna e implementa la modalità scura su Android: i dettagli

Nonostante tantissime applicazioni si stanno aggiornando con le Dark Mode, ci sono ancora alcuni software molto utilizzati dagli utenti che non hanno ancora quest’opzione: l’app di Facebook.

Oggi fortunatamente gli ingegneri informatici del social network più utilizzato al mondo hanno deciso di rilasciare la modalità scura per la versione LITE dell’app Facebook.

Per chi non lo sapesse Facebook LITE è la versione compatta dell’app ufficiale di Facebook, è ottimizzata per consumare meno memoria interna, meno ram, meno dati mobili (o wifi) e si adatta meglio a smartphone meno potenti.

Rispetto alla versione originale, il guadagno prestazionale, è dovuto anche alla mancanza di animazioni e meno funzionalità all’interno dell’applicazione LITE.

Sta di fatto che la versione LITE ha ottenuto questa nuova opzione prima della versione originale(full), e per qualcuno potrebbe essere un interessante surplus.

La nuova modalità scura è presente nell’interfaccia dell’app Lite all’interno del menù hamburger che permette all’utente un facile cambiamento.

Considerato che la versione LITE di Facebook è stata aggiornata, è probabile che anche la versione normale (più complessa) sarà aggiornata nelle prossime settimane.

Potete comunque scaricare l’ultima versione di Facebook LITE, per provare la modalità scura, direttamente sul Google Play Store.