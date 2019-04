Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp 14 Aprile problemi [Risolto]

Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp oggi 14 Aprile ci sono dei seri problemi di connessione con i social più utilizzati al mondo.

Esattamente a distanza di un mese dal giorno che ha registrato il down più lungo della storia, era il 13 Marzo, tornano problemi con i server che ospitano le piattaforme di proprietà di Zuckerberg.

Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp down oggi 14 Aprile

Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp Funzionano a singhiozzo, come evidenziato dalle crescenti segnalazioni attraverso il noto sito DownDetector.

I primi malfunzionamenti sono stati registrati intorno alle ore 12:00 e attualmente risultano permanenti. Raggiungere i social network interessati per gli utenti europei è un impresa impossibile in queste ore e non sappiamo per quanto tempo durerà questo blackout generale.

Stando a quanto accaduto il mese scorso, il problema potrebbe essere legato alla saturazione di alcuni server che potrebbero aver causato il collasso della rete.

Se il problema risultasse della stessa portata di quello rilevato lo scorso mese, la situazione potrebbe essere ristabilita nel giro di alcune ore e perdurare fino a tarda serata.

In queste ore la popolazione si sta riversando su Twitter, unico social perfettamente funzionante, dove gli hastag #facebookdown, #instagramdown e #whatsappdown stanno diventando i trend del giorno.

Vi aggiorneremo non appena ci saranno delle novità a riguardo o si ristabilirà una lenta ripresa.

[Aggiornamento]

Ore 19:30

I problemi legati a Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp sono stati risolti ed ora è possibile accedere ed utilizzare tutti i social correttamente. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiale sulle cause che hanno contribuito al lungo down ma un portavoce fa sapere che la società si scusa per il disservizio.