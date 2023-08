Fairphone 5 ufficiale: lo smartphone android con fino a 10 anni di supporto software

Il Fairphone 5 è ufficiale: la casa produttrice offre 5 anni di garanzia e fino a 10 anni di supporto software android. Prezzo e caratteristiche principali.

Forse non sarà il marchio più famoso tra i produttori di smartphone Android, ma l’azienda Fairphone propone oggi sul mercato un dispositivo che ha un supporto unico sul mercato.

C’è una sola versione e tre colori disponibili: vediamo di conoscere tutto il meglio.

Fairphone 5 è ufficiale: caratteristiche hardware, prezzo e dettagli sul supporto software

Design e materiali: ecologico e resistente

Aspetto importante del nuovo Fairphone 5 è l’utilizzo del 70% di materiali riciclati ed eco sostenibili, e viene costruito da operai con uno stipendio medio più elevato rispetto alla media per il rispetto del lavoro altrui.

Basti pensare che quanto riceverete la scatola del nuovo smartphone, potrete utilizzarla per inviarlo a Fairphone che procederà a riciclarlo senza costi aggiuntivi.

Lo smartphone sulla carta è costruito per durare nel tempo: l’azienda garantisce lo smartphone 5 anni.

Ottimo pure il livello di riparabilità: l’utente seguendo un semplice manuale utente potrà sostituire da solo fino a 10 pezzi all’interno dello smartphone.

Tra i moduli più importanti troviamo: il display OLED, le fotocamere posteriore e anteriore, la porta USB e la batteria.

Va inoltre sottolineato che lo smartphone è certificato IP55 , quindi ha una migliore resistenza all’acqua rispetto ad IP54, ed è stato testato per resistere a cadute da 1,8 m.

Le dimensioni sono pari a 162mm x 75.5mm x 10.5mm, e sono disponibili tre colori: MATTE BLACK, SKY BLUE e TRANSPARENT EDITION.

Supporto software Android

Altro punto forte del Fairphone 5 è il supporto software garantito dall’azienda, che di fatto è il migliore sulla carta all’interno del panorama Android.

L’azienda infatti garantisce 8 anni sicuri di supporto software (quindi fino al 2031) e in più ci sono eventuali due anni opzionali (quindi per un massimo di 10 anni) che dipenderanno dall’andamento dei risultati aziendali.

A livello di aggiornamenti del sistema operativo, lo smartphone esce con Android 13 e verrà aggiornato sicuramente fino ad Android 18, quindi ci sono 5 anni di aggiornamenti garantiti.

Display

Il FairPhone 5 utilizza un display OLED da 6.46 pollici di diagonale con risoluzione 2.700 x 1.224 pixel in formato 20:9, ha una frequenza di aggiornamenti di 90Hz e raggiunge una luminosità di picco di 880 nits.

A livello di protezione troviamo il Gorilla Glass 5 (0,7 mm con rivestimento oleorepellente).

Processore e memoria

Per avere un supporto software molto longevo, il nuovo smartphone utilizza un chipset industriale Qualcomm QCM 6490.

Questo chipset ha caratteristiche prestazionali e processo produttivo pari allo Snapdragon 778G .

Come memoria il telefono esce solo nella variante con 8GB di ram e 256GB di rom.

Comunque la memoria interna risulta espandibile, data la presenza dello slot per microSD fino a 2TB.

Multimedialità

Il comparto fotografico presenta una doppia fotocamera posteriore:

principale Sony IMX800 da 50 MP, 1/1,56” con pixel nativi da 1,0 µm e supporto binning 4 in 1, obiettivo f/1.88 con FoV di 84° e supporto OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine)

ultra grandangolare da 117°, con sensore IMX858 (1/2.51”, 0.7μm) da 50MP, messa a fuoco automatica e può catturare immagini macro a 2,5 cm/1 pollice.

Le due fotocamere vengono aiutate da un sensore “Time of Flight” e da un flash LED.

Per quanto riguarda la fotocamera selfie, posizionata nel forellino in alto nel display, troviamo un sensore Samsung JN1 da 50MP, 1/2,76” con pixel da 0,64 µm e supporto per il binning 4 in 1, obiettivo f/2.45 con un FoV di 90°, e capace di registrare video fino a 4K @ 30fps.

Non mancano gli altoparlanti stereo, ma non c’è il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

Il Fairphone 5 dispone di:

Connessione 5G dual (SIM + eSIM)

Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz 6GHz)

Bluetooth 5.2 + LE

Chipset NFC

scanner impronte digitali montato lateralmente

Usb Type C 3.0

Batteria

Lo smartphone è alimentato da una batteria interna rimovibile da 4200 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo da 30 W.

L’azienda afferma che ci vogliono circa 20 minuti per il 50% di ricarica, e l’autonomia complessiva può durare fino ad 1 giorno e mezzo.

Non è presente però la ricarica wireless, e nella scatola di vendita non è presente il caricabatteria.

Prezzo e disponibilità Fairphone 5

Il nuovo Fair Phone 5 è in preordine adesso sul sito ufficiale, e inizierà le spedizioni dal 14 settembre 2023, ad un prezzo di listino di 699 euro per l’unica versione da 8-245GB.

