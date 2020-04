Fortnite Mobile è sul Google Play Store: alla fine Epic Games ha ceduto

Epic Games alla fine ha deciso di rendere disponibile il download di Fortnite Mobile anche sul Google Play Store: ecco le motivazioni dell’azienda.

Chi non conosce ancora Fortinite? Il gioco più giocato negli ultimi 2-3 anni senza dubbio con una popolarità immensa sul web e sopratutto nel pubblico più giovane.

Molti di voi sapranno bene che la versione mobile di Fortnite è uscita ad agosto 2018 con il bundle promozionale di Samsung (era scaricabile solo sul Galaxy App Store per 3 giorni).

Dopo questo Epic Games ha reso disponibile il file APK del file direttamente sul proprio sito web, evitando di utilizzare il Google Play Store.

Fortnite Mobile è ufficialmente disponibile sul Google Play Store

Epic Games dichiarò che le revenue da pagare a Google per inserire il gioco sul Play Store erano troppo alte (30%), e che quindi non avrebbe utilizzato questa piattaforma.

Oggi però Epic Games ha dichiarato ufficialmente che Fortnite Mobile è disponibile al download anche sul Google Play Store.

Gli utenti quindi avranno due scelte: o scaricarla ancora direttamente dal sito web ufficiale Epic Games o utilizzare lo store di Google.

Ma perché Epic Games ha deciso dopo quasi due anni di inserire Fornite Mobile sul Google Play Store?

Questa è la motivazione ufficiale dell’azienda: “After 18 months of operating Fortnite on Android outside of the Google Play Store, we’ve come to a basic realization: Google puts software downloadable outside of Google Play at a disadvantage, through technical and business measures such as scary, repetitive security pop-ups for downloaded and updated software, restrictive manufacturer and carrier agreements and dealings, Google public relations characterizing third party software sources as malware, and new efforts such as Google Play Protect to outright block software obtained outside the Google Play store. Because of this, we’ve launched Fortnite for Android on the Google Play Store. We’ll continue to operate the Epic Games App and Fortnite outside of Google Play, too. We hope that Google will revise its policies and business dealings in the near future, so that all developers are free to reach and engage in commerce with customers on Android and in the Play Store through open services, including payment services, that can compete on a level playing field.”

Per chi non sa bene l’inglese, in sostanza Epic Games ha deciso di scegliere anche il Play Store perché con le più recenti versioni di Android è aumentato il livello di sicurezza nei confronti dell’applicazioni installate al di fuori dello store ufficiale.

Questo causa a molti utenti la comparsa di POP UP di sicurezza relativi ad applicazioni di terze scaricate o aggiornate, e sottolinea il fatto che Google stia cercando di bloccare la maggior-parte del software al di fuori del Play Store additandolo come potenziale software malware.

A causa di queste limitazioni Epic Games ha deciso di rendere disponibile Fortnite Mobile per i suoi utenti anche sul Google Play Store, in modo da evitare a quest’ultimi preoccupazioni e noie di vario tipo.

