Fotocamera selfie sotto il display: Oppo mostra un video demo

L’azienda cinese Oppo ha mostrato un video demo di un prototipo di smartphone che implementa la fotocamera anteriore per selfe sotto il display.

I produttori di smartphone stanno applicando diverse soluzioni per implementare le fotocamera anteriori e ottimizzare i display a tutto schermo.

Le tacche per esempio si sono ridotte a piccole gocce, c’è chi ha applicato dei forellini nei display, c’è invece chi ha adottato soluzioni meccaniche con camere anteriori a POP UP, a rotazione eccetera.

C’è però al momento una soluzione già chiacchierata a fine 2018, ovvero quella di implementare la fotocamera per selfie proprio sotto il display.

Oggi il vice presidente di OPPO, Brian Shen, ha condiviso un video sul sito di microblogging cinese Weibo che mostra un prototipo di smartphone con la fotocamera sotto il display.

Il video è passato poi sull’account ufficiale Twitter di Oppo, certificando di fatto la presenza di questa tecnologia.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲

You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology.

— OPPO (@oppo) 3 giugno 2019