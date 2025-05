Galaxy A05S partito l’aggiornamento ad Android 15 e ONE UI 7

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ONE UI 7 basato su Android 15 anche per lo smartphone economico Galaxy A05S: i dettagli da conoscere.

Arrivano i primi feedback sul fatto che l’azienda coreana ha iniziato ad aggiornare anche i dispositivi più economici, e dopo i Galaxy A14-15-16 adesso toccherebbe pure al più economico di tutti: il Galaxy A05s.

Samsung Galaxy A05S è iniziato l’aggiornamento ad Android 15: i dettagli

Da quello che sappiamo al momento gli unici Galaxy A05S aggiornati ad Android 15 con interfaccia ONE UI 7 sono quelli degli utenti residenti in Thailandia.

Quest’ultimi infatti hanno iniziato a scaricare il nuovo firmware seriale A057FXXU9DYE5 del peso di circa 2.7GB.

Oltre al passaggio da Android 14 ad Android 15 vengono pure installate le patch di sicurezza relative al mese di maggio 2025.

Non sappiamo con esattezza quando Samsung rilascerà l’aggiornamento anche in Europa e quindi pure in Italia: i tempi di attesa potrebbero essere intorno a una o due settimane.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro smartphone, che trovate in impostazioni ->info telefono -> aggiornamenti.

Comunque quando riceverete la notifica di aggiornamento sul vostro Galaxy A05s, considerato che si tratta di un grosso aggiornamento del sistema operativo, prima di passare alla nuova versione software ONE UI 7 vi suggeriamo di:

Effettuare un backup completo dei dati salvati sul vostro smartphone, o comunque salvate quelli più importanti

Liberate spazio nella memoria interna se è necessario (almeno 5-7GB liberi lasciateli)

Ricordatevi di iniziare a scaricare il nuovo firmware e di iniziare ad installarlo solo se la batteria del vostro dispositivo ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Vi ricordiamo infine che questo sarà l’ultimo aggiornamento principale del sistema operativo per il vostro A05S. Il telefono infatti è uscito con Android 13 e si fermerà ad Android 15 (Samsung garantiva solo 2 aggiornamenti OS).

Va però detto che l’azienda coreana continuerà a rilasciare sul telefono le patch di sicurezza fino al 2027.

