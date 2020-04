Galaxy A10 si aggiorna ad Android 10: al momento non ancora in Italia

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android 10 con interfaccia One Ui 2.0 per i Galaxy A10: però non è ancora disponibile in Italia.

Buone notizie per tutti coloro che hanno acquistato un Galaxy A10 SM-A105F, uno degli smartphone Android più economici attualmente disponibili sul mercato anche in Italia.

Samsung Galaxy A10 si aggiorna ad Android 10 con One UI 2.0: l’aggiornamento parte dall’India

Oggi abbiamo infatti la conferma che Samsung ha iniziato a rilasciare per questo smartphone l’aggiornamento alla versione software Android 10 con interfaccia personalizzata One UI 2.0.

Al momento il nuovo aggiornamento non è ancora disponibile al download in Italia, ma ha iniziato a diffondersi in India con il seriale A105FDDU3BTCA.

Il nuovo firmware scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air) ha un peso di circa 1.2GB.

Oltre al passaggio da Android Pie 9.0 ad Android 10, vengono installate pure le patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google durante il mese di marzo 2020.

Non sappiamo con certezza quando effettivamente lo stesso aggiornamento, con firmware diverso, arriverà ufficialmente anche in Italia.

Per adesso non possiamo che consigliarvi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro Galaxy A10, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quali sono le novità che saranno apportate sul Galaxy A10 con l’arrivo della Samsung One Ui 2.0?

La Samsung One Ui 2.0 apporta interessanti novità dal punto di vista delle funzionalità e dell’interfaccia che possono essere così riassunte brevemente:

Nuova modalità scura;

Migliorate le icone e i colori: risultano essere più visibili ed è stato migliorato il layout su schermo;

Animazioni di sistema più fluide;

Nuovi gesti di navigazione su schermo;

Nuova modalità ad una mano;

Migliorata l’accessibilità e migliorate le interazioni su schermo;

Sviluppato ulteriormente il benessere Digitale;

Possibilità di controllare contenuti multimediali su altri dispositivi Galaxy tramite SmartThings;

Nuove funzionalità per la fotocamera;

Migliorata l’interfaccia dedicata ad Internet, Promemoria, Calendario, Calcolatrice, la gestione del cestino;

Altre piccole novità qua e la.

Vi terremo aggiornati quando il nuovo firmware sarà disponibile anche in Italia!

Fonte: VIA