Galaxy A15 avrà pure una versione 4G: GeekBench lo conferma

Il Samsung Galaxy A15 oltre ad una versione 5G avrà pure una versione più economica con connettività 4G: GeeBench lo conferma. Ecco i primi dettagli.

Il successore dell’attuale Galaxy A14 4G e 5G (di fatto gli smartphone più venduti da Samsung nel corso del 2023) arriveranno probabilmente ad inizio 2024.

Stiamo parlando dei Galaxy A15.

Samsung Galaxy A15 anche in versione 4G: i dettagli svelati da GeekBench

Qualche tempo fa il web ci aveva confermato che Samsung stava lavorando al Galaxy A15 5G, ed oggi il famoso benchmark GeekBench ha introdotto nel proprio database pure la versione 4G.

Questa versione, modello aziendale SM-A155F, utilizzerebbe un chipset Octa-Core con due core CPU con clock a 2,2 GHz e sei core CPU con clock a 2 GHz.

Sulla carta, anche se non c’è nulla di certo, si dovrebbe trattare del chipset MediaTek Helio G99, già utilizzato da Samsung per altri dispositivi.

Il chipset in questione è stato testato con 4GB di ram (comunque non si esclude una versione con più ram).

Secondo GeekBench, il Galaxy A15 4G ha ottenuto un punteggio in modalità single core di 743 punti e in modalità multi-core di 2005 punti.

Come sistema operativo troviamo direttamente Android 14 e probabilmente la versione Core della ONE UI 6.0 (qualche funzionalità in meno).

Ci aspettiamo che Samsung rilascerà almeno 2 aggiornamenti del sistema operativo (quindi fino ad Android 16) e quattro anni di supporto software (patch sicurezza) come il Galaxy A14 4G.

Passati rumors affermano che la serie Galaxy A15 potrebbe implementare un display da 6.4 pollici di diagonale con risoluzione FHD+, quindi più piccolo rispetto ai 6.6 pollici del modello A14.

Si prevede una tripla fotocamera posteriore, una fotocamera anteriore selfie inserita nella tacca a V e uno scanner per le impronte digitali posizionato sulla scocca laterale.

Lo spessore dovrebbe aggirarsi intorno agli 8.4mm.

Aspettiamoci nuove informazioni in merito allo smartphone nelle prossime settimane, per adesso prendete la notizia con il giusto distacco emotivo.

