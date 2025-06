Galaxy A17: Samsung porta la stabilizzazione ottica sulla fascia bassa?

Secondo recenti rumors Samsung porterà la stabilizzazione ottica (OIS) sugli smartphone di fascia bassa: il Galaxy A17 potrebbe essere il primo ad implementarla.

Il successore dell’attuale Galaxy A16 e in fase di lavorazione, e Samsung per questo smartphone pare implementerà un interessante novità per il comparto fotografico.

Galaxy A17 sarà il primo smartphone di fascia bassa di Samsung ad implementare la OIS?

Alcune notizie provenienti dalla Corea del Sud fanno pensare che Samsung aumenterà lo standard qualitativo per i suoi prossimi smartphone di fascia bassa, quelli che costano di fatto sotto i 250 euro.

Lo smartphone che riceverà per primo questo cambiamento sembra essere il Galaxy A17 che potrebbe fare il suo debutto nel mese di ottobre di quest’anno.

Secondo quanto è trapelato la fotocamera principale del Galaxy A17 sarà dotata di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), caratteristica che fino a pochi anni fa era ad appannaggio solo per gli smartphone più costosi.

Solo negli ultimi due-tre anni la stabilizzazione ottica dell’immagine è stata introdotta anche sugli smartphone Galaxy di fascia media, ovvero quelli compresi tra i 250 e i 450 euro di listino.

Comunque sul prossimo Galaxy A17 Samsung, per contenere i costi, forse utilizzerà un nuovo sistema OIS basato su molle, che a quanto pare risulta essere più economico del 20% rispetto all’attuale sistema OIS.

Bisognerà vedere se questo nuovo sistema di stabilizzazione sarà valido come quello applicato sui prodotti con fascia di prezzo superiore.

Ovviamente l’introduzione della OIS sui Galaxy A17 potrebbe aumentare sensibilmente la vendita di questi smartphone di fascia bassa, che già oggi con i precedenti modelli A16, A15 e A14 garantiscono un importante fetta di mercato a Samsung.

Ma dato che per adesso non c’è ancora nulla di ufficiale da parte di Samsung, vi preghiamo di prendere la notizia con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

