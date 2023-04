Galaxy A24 il successore di A23 compare sul sito Samsung India

Samsung India ha inserito sul proprio sito ufficiale la pagina dedicata al Galaxy A24 il successore dell’attuale Galaxy A23: commercializzazione imminente?

Sembra proprio che dopo i Galaxy A54 e A34, Samsung stia preparando il rilascio di un altro smartphone della serie Galaxy A 2023.

Il Galaxy A24 compare sul sito Samsung India: arrivo imminente?

Giusto da poche ore sul sito ufficiale dell’azienda coreana in India è comparsa la pagina web dedicata al Galaxy A24 con codice SM-A245F/DS.

Sulla carta il nuovo A24 dovrebbe essere il diretto successore dell’attuale A23, quindi uno smartphone dedicato alla fascia medio bassa del mercato.

Questo Galaxy A24 sarebbe comunque la variante 4G e non 5G del dispositivo, quindi ci sono elevate possibilità che non farà capolino in Italia dato che da noi arriverà solo la variante 5G.

Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle caratteristiche hardware di questo nuovo smartphone, ma i rumors passati hanno già delineato i parametri più importanti.

Secondo i rumors il modello A24 4G monterebbe il chipset MediaTek Helio G99 o lo Snapdragon 680 a seconda dei mercati a cui sarà destinato.

Dovrebbe avere un display Super Amoled da 6.4 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+, frequenza di aggiornamento a 90Hz e forellino a gocciola in alto al centro per la camera anteriore.

Il comparto fotografico prevedrebbe un sensore principale da 50MP abbinato ad un Ultra Grandangolare da 5MP e un sensore macro da 2MP.

La fotocamera anteriore dovrebbe montare un sensore da 13MP.

Il tutto verebbe alimentato da una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 25W.

Ovviamente dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via

