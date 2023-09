Galaxy A25 5G compare su GeekBench: i dettagli svelati

Svelate le principali caratteristiche del Samsung Galaxy A25 5G grazie al database su GeekBench e recenti rumors: i dettagli trapelati

Samsung pare che stia lavorando al lancio di uno nuovo smartphone 5G di fascia più economica che dovrebbe prendere il nome di Galaxy A25 5G.

Oggi abbiamo nuove informazioni su questo dispositivo grazie a GeekBench e un informatore

Samsung Galaxy A25 5G tutti le informazioni al momento conosciute

Ebbene nel database di GeekBench è stato individuato il nuovo dispositivo con seriale SM-A256B che come già detto sarà il modello A25 5G

Si evince che lo smartphone monterà il chipset Exynos 1280 con processo produttivo a 5nm e architettura Octa-Core.

Non è un nuovo chipset, dato che è stato annunciato da Samsung circa un anno fa e viene già utilizzato sui Galaxy A33, A53.

Al chipset in questione vengono abbinati 8GB di ram, e come sistema operativo troviamo direttamente Android 14 con ONE UI 6.

Per i più curiosi il telefono ha raggiunto un punteggio single core su GeekBench di 973 punti e di 2106 punti in modalità multi-core.

Ma le notizie sul Galaxy A25 5G non finiscono qua.

L’informatore Antony tramite il proprio account Twitter (X) ha di fatto svelato il resto dei componenti più importanti.

Secondo l’informatore l’A25 5G monterà un display Amoled da 6.44 pollici di diagonale (probabilmente con risoluzione FHD+), anche se non viene specificato altro lato tecnico.

Lo smartphone avrà una fotocamera principale da 50MP, e si pensa che ci sarà pure un sensore ultra grandangolare da 5MP e un sensore Macro da 2MP.

Ci sarà anche il jack da 3.5mm per le cuffie.

Il tutto dovrebbe essere alimentato da una batteria da 5000 mAh che dovrebbe supportare la ricarica rapida via cavo fino a 25W.

Le dimensioni del A25 5G dovrebbero essere pari a 162 x 77.5 x 8.3 mm, ma non ne conosciamo il peso finale.

Ovviamente considerato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste indicazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: VIA 1, Via Twitter (X)

