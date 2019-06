Galaxy A30: Aggiornamento di Giugno 2019

E’ in corso il rilascio di un nuovo aggiornamento per il Galaxy A30 che introduce le patch di sicurezza di Giugno 2019.

L’update riporta la versione firmware A305FDDU2ASE5 e dal changelog ufficiale sono descritte altre caratteristiche oltre ai dovuti miglioramenti generali all’intero sistema.

Galaxy A30 aggiornamento Giugno 2019

Per il momento Samsung ha rilasciato l’aggiornamento per Thailandia e Malesia, attualmente non è nota la tempistica per vedere l’aggiornamento anche in Italia che dovrebbe giungere a breve in quanto l’azienda è solita inviarlo nelle prime settimane del mese, salvo ritardi di natura tecnica.

Oltre all’introduzione delle patch di sicurezza di Giugno, vengono migliorate le prestazioni delle fotocamera, una caratteristica a cui Samsung tiene particolarmente in quanto mantiene costantemente aggiornata in tutte le sue linee.

Attualmente è in corso anche l’aggiornamento per la variante Galaxy A8, che a differenza del Galaxy A30 è in distribuzione in Italia.

In questi giorni dovrebbe arrivare la notifica di aggiornamento per i possessori del Galaxy A30, per tenere sotto controllo la presenza di nuovi aggiornamenti è possibile ricorrere al menu impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Questo dispositivo è uno smartphone di fascia media che è stato presentato al MWC di Barcellona affiancato dal Galaxy A50, il Galaxy A30 è uno dei primi dispositivi di Samsung che ha introdotto sul mercato un notch a goccia e un design con display infinity.

Nonostante sia considerato un device di medio range, il Galaxy A30 può vantare su una configurazione hardware avanzata, è dotato di un display touchscreen da 6,4 pollici con una risoluzione di 1080 pixel per 2340 pixel.

Il dispositivo è alimentato dal processore Octa-core, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile fino a 512 GB tramite una scheda microSD.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, l’A30 è dotato di un sensore principale da 16 + 5 megapixel sul retro e uno frontale da 16 megapixel per i selfie.

Il Galaxy A30 è stato presentato a Marzo con un prezzo di listino di 359€, attualmente è possibile trovarlo in offerta su Amazon o altri store del web ad un prezzo che si aggira introno ai 176€