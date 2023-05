Galaxy A33 5G si aggiorna e ottiene la funzionalità Image Clipper

Samsung ha rilasciato le patch di aprile sul Galaxy A33 5G e oltre alla sicurezza viene aggiunta la funzionalità Image Clipper: i dettagli.

Se possedete un Samsung Galaxy A33 5G SM-A336B dovreste ricevere nei prossimi giorni un nuovo aggiornamento.

Samsung Galaxy A33 5G si aggiorna: introdotta la funzionalità Image Clipper

Infatti l’azienda coreana ha iniziato a rilasciare in Europa il nuovo firmware seriale A336BXXU5CWD1 tramite la classica modalità OTA (Over the air).

Il nuovo firmware basato sul sistema operativo Android 13, installa le patch di sicurezza di aprile 2023 e un interessante funzionalità dedicata all’app Galleria.

Per quest’ultima applicazione è stata introdotta la nuova funzionalità Image Clipper.

Per chi non lo sapesse Image Clipper permette agli utenti di effettuare ritagli in maniera semplice a automatica.

Basta infatti tenere premuto un oggetto in una foto e automaticamente l’intelligenza artificiale lo ritaglierà e lo renderà immediatamente disponibile come immagine a se stante o come adesivo personalizzato.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente nella sezione impostazioni->info telefono->aggiornamenti del vostro Galaxy A33 5G.

Quando riceverete la notifica, prima di aggiornare vi suggeriamo di:

effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sul telefono iniziare a scaricare e poi installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

